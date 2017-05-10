معرض رائدات الأعمال يدعم الابتكار في المشاريع النسائية

أبوظبي (الاتحاد)

ثمنت المشاركات في المعرض السنوي الخاص بسيدات ورائدات الأعمال والمبدعات المواطنات الجاري تنظيمه ضمن فعاليات الحملة التوعوية الثالثة لريادة الأعمال والمنعقد في فندق دوست ثاني، دعم ورعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الفخري لمجلس سيدات أعمال أبوظبي، لهذا الحدث الهام، موضحات أن هذا الدعم يشكل حافزاً قوياً لهن للابتكار والإبداع والعمل في مجال القطاع الخاص.

وقالت شيخة الأحمد مدير عام شركة «ش» للأزياء: المعرض يعتبر مناسبة مهمة للمشاركة وعرض أحدث الأزياء والملبوسات التي أتولى تصميمها وإنتاجها، حيث عملت على ابتكار أزياء تتناسب مع زي المرأة العربية العصرية ومستوحى من الزي الإماراتي والخليجي.

من جهتها، قالت سناء إبراهيم بن ناصر مديرة مؤسسة واو أتيليه من الكويت: أحرص على المشاركة في المعارض التي تقام في دولة الإمارات منذ 6 سنوات، حيث أعرض أحدث التصميمات الخليجية للأزياء.

وذكرت أنها تدرس افتتاح فرع لشركتها في الإمارات تلبية للطلب على الأزياء والملبوسات التي تقوم بتصميمها في ظل وجود زبائن كثر لها في الدولة.