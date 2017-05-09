«الاقتصاد» تنظم معرضاً سياحياً متنقلاً في دول «التعاون» الأسبوع المقبل

أبوظبي (الاتحاد)

تنظم وزارة الاقتصاد خلال الفترة من 14 إلى 18 مايو الجاري معرضاً سياحياً، متنقلاً في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تحت شعار «زوروا الإمارات»، حيث يجوب المعرض العواصم الخليجية للترويج للمقاصد والخدمات السياحية في دولة الإمارات باعتبارها وجهة سياحية رائدة ومستدامة في المنطقة والعالم.

ومن المقرر أن يبدأ المعرض جولته التي تستمر 5 أيام من العاصمة العمانية مسقط، لينتقل في اليوم التالي إلى الدوحة، ثم يتجه إلى المنامة، ومنها إلى الكويت، ليحط رحاله في اليوم الخامس في الرياض، ويتخلل فعالياته في هذه المحطات عدد من الأنشطة واللقاءات والعروض التي تهدف إلى تعريف الزائر الخليجي بالتطور والتنوع الذي يشهده القطاع السياحي في دولة الإمارات.

ويترأس وفد الدولة المشارك في المعرض محمد خميس المهيري، وكيل وزارة بوزارة الاقتصاد ومستشار الوزير لشؤون السياحة، ويضم ممثلين عن هيئات ودوائر السياحة في مختلف إمارات الدولة، وممثلين عن شركات الطيران الوطنية والمنشآت الفندقية وشركات السياحة والسفر والعطلات في الدولة.

وأوضح محمد المهيري أن المعرض الترويجي المتنقل في دول الخليج يمثل محطة مهمة في مسيرة جهود وزرة الاقتصاد بمشاركة الهيئات والدوائر السياحية المحلية، للارتقاء بمكانة الإمارات كوجهة سياحية متميزة وتعزيز تنافسيتها الإقليمية والعالمية كمقصد سياحي متكامل ومستدام في منطقة الخليج، حيث نسعى من خلاله إلى إبراز التنوع السياحي للإمارات، وتسليط الضوء على أهم مزاراتها وخدماتها الفريدة التي تقدمها للسياح والزوار، مشيراً إلى أهمية المعارض الترويجية المتنقلة في إثراء الصورة الذهنية للسياحة في دولة الإمارات لدى السياح من خارج الدولة.

وأضاف: «تعد دول مجلس التعاون الشقيقة في مقدمة الأسواق ذات الأولوية والاهتمام في الخطط والسياسات التي وضعتها دولة الإمارات للترويج السياحي لمزاراتها وخدماتها، نظراً إلى ما يربطنا بها من علاقات أخوية على أعلى مستوى، فضلاً عن القرب الجغرافي والتسهيلات الكاملة تقريباً في وسائل وإجراءات السفر والتنقل والإقامة، فالبيت الخليجي واحد، والتعاون بيننا يشمل كل المجالات، ومن أبرزها السياحة البينية التي نعمل على تنميتها بصورة مستمرة».

وكشف المهيري أن عدد زوار الدولة بلغ 24.8 مليون زائر خلال عام 2016، ودول مجلس التعاون تستحوذ على 17 في المئة إجمالي الزوار، يتصدرهم مواطنو السعودية بنسبة 8% من إجمالي الزوار بواقع 1.96 مليون زائر سعودي خلال عام 2016، يليهم العمانيون بنسبة 5.4%، ثم الكويتيون بنسبة 2%، فالقطريون بنسبة 1%، وأخيراً البحرينيون بنسبة تصل إلى 0.7%

وأكد المهيري أن المعرض يوفر عبر منصاته الخمس مظلة ترويجية فريدة لتعظيم حصة سوق السياحة والسفر الإماراتية من الزوار الخليجيين، واستقطاب أعداد أكبر من سياح هذه الدول الشقيقة، حيث توفر الإمارات للسائح الخليجي خيارات عديدة ومتنوعة لمختلف أنواع العطلات والأنشطة السياحية، مشيراً إلى أن المزارات والمقاصد الإماراتية أثبتت جاذبيتها الكبيرة للسائح الخليجي.