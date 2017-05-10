«نخيل» ترسي عقوداً إنشائية بـ7 مليارات درهم في «ديرة»

يوسف العربي (دبي)

بلغت إجمالي قيمة العقود التي منحتها شركة نخيل العقارية لمقاولين لتنفيذ العمليات الإنشائية لمشروعاتها في «جزر ديرة» نحو 7 مليارات درهم، بحسب البيانات الصادرة عن الشركة.

وطرحت شركة «نخيل العقارية» مناقصة تنفيذ العمليات الإنشائية لمنتجع «ريو» بجزر ديرة والذي تطوره نخيل بالشراكة مع « ريو « للمنتجعات والفنادق الإسبانية.

وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمنتجع الذي سيضم نحو 800 غرفة فندقية نحو 670 مليون درهم، ويقع على الواجهة البحرية لجزيرة ديرة ويعد أول منتجع من فئة أربع نجوم في دبي وأول مشروع لشركة ريو في دول مجلس التعاون الخليجي.

ويقام المنتجع على 3.4 مليون قدم مربعة في جزيرة ديرة، ليصبح واحداً من أكبر المنتجعات في دبي من حيث عدد الغرف ومن المقرر أن يحتوي على أربعة أحواض سباحة وناد للأطفال وسبا ومركز لياقة بدنية.

وقالت شركة نخيل العقارية: إنه سيتم استكمال المشروع خلال الربع الأخير من العام 2019 وتدير ريو أكثر من 100 فندق تحتوي على 45 ألف غرفة في 19 دولة، وسوف يبلغ عدد ضيوف فنادقها، مع ضيوف المنتجع الجديد، أكثر من 4 ملايين سنوياً.

ويعد المشروع المشترك واحداً من 18 مشروعاً بقطاع في برنامج نخيل للتوسع في الضيافة بقيمة 5 مليارات درهم، والذي سيوفر 5,800 غرفة فندقية وشققا فندقية جديدة في جميع أنحاء دبي بما يتماشى مع الرؤية السياحية لحكومة دبي لعام 2021. ومن المتوقع أن يصل عدد سكان «جزر ديرة» نحو 250 ألف سمة وإنشاء 80 ألف فرصة عمل، 40 وكيلومتراً من الساحل، بما في ذلك 21 كيلومتراً من الشاطئ، إلى دبي.