«عزيزي للتطوير العقاري» تطلق «أورا» في «داون تاون جبل علي»

دبي (الاتحاد)

باعت «عزيزي للتطوير العقاري»، 57% من إجمالي الوحدات السكنية لمشروع «عزيزي أورا»، باكورة مشاريع الشركة في منطقة «داون تاون جبل علي»، قبيل الإطلاق الرسمي للمشروع، في الثالث عشر من شهر مايو الجاري في قاعة المرجان بمركز مؤتمرات مدينة جميرا، من العاشرة صباحاً وحتى العاشرة مساءً.

ويبلغ إجمالي عدد الشقق المطروحة للبيع 479 وحدة سكنية، تتوزع على 17 طابقاً، وتتميز بتصاميمها العصرية، وتتنوع من حيث المساحة، إذ يضم المبنى 349 شقة استديو، و87 شقة بغرفة نوم واحدة، و43 شقة بغرفتي نوم. ويتميز المشروع بارتفاع عدد شقق الاستديو، بما يجعله الوحيد من نوعه في المنطقة الذي يضم هذا العدد الكبير من شقق الاستديو. ويمثل المبنى جزءاً من مشروع ضخم مرتقب ضمن منطقة جبل علي داون تاون، يحتوي على 38 مبنى، من شأنها رسم ملامح منطقة «داون تاون جبل علي»، وتجسيد نموذج «عزيزي» من الوحدات السكنية عالية الجودة والمصممة بكفاءة ضمن هذه المنطقة المزدهرة.

وتتيح نوافذ شقق مبنى «عزيزي أورا» الممتدة من الأرض إلى السقف لقاطنيها، التنعم بإنارة طبيعية وإطلالة خلابة على نخلة جبل علي. وتزدان الوحدات السكنية بديكورات داخلية بارعة، وأرضيات رخامية، ومساحات واسعة، وتصاميم مستوحاة من عراقة الحرفية الأوروبية.

وقال فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لشركة «عزيزي للتطوير العقاري»: «يؤكد الإقبال الهائل الذي حظي به مشروعنا الجديد بأن منطقة «داون تاون جبل علي» المزدهرة، باتت إحدى الوجهات السكنية والمهنية الرائدة في دبي للمستثمرين والمستخدمين النهائيين على حد سواء. ومن خلال مشروع «عزيزي أورا» الذي سيبصر النور قريباً، ويتحول إلى موقع نابض بالحيوية والنشاط، ننجح في «عزيزي» في تدشين مرحلة جديدة في مسيرة توسعة عروضنا وعملياتنا».