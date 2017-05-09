وفاء عامر صحفية ومليونيرة في رمضان

القاهرة (الاتحاد)

تخوض وفاء عامر سباق رمضان القادم بمسلسلين تقدم من خلالهما شخصيتين مختلفتين، وتراهن على كل شخصية أن تقدمها بشكل جديد، وتقول إنها تعاقدت قبل أيام قليلة مع المنتج ممدوح شاهين على المشاركة في بطولة مسلسل «قصر العشاق» قصة وسيناريو وحوار محمد الحناوي وبطولة عزت العلايلي وفاروق الفيشاوي، المقرر عرضه في رمضان المقبل، وتجسد من خلاله شخصية صحفية، تتعرض للعديد من المواقف الصعبة بسبب طبيعة مهنتها.

والمسلسل الثاني الذي تشارك في بطولته هذا العام «الطوفان» للمخرج خيري بشارة ويشارك في بطولته آيتن عامر ودينا، وتقدم شخصية جديدة تجمع بين الكوميديا والتراجيديا، حيث تجسد دور زوجة اسمها «منيرة» وهي الشقيقة الكبرى لخمس أشقاء، تشاء الأقدار أن ترث ثروة كبيرة بالملايين عن والدها المتوفى، ويطمع فيها زوجها ويدبر مؤامرة للاستيلاء عليها وسرقة ثروتها. وعن مصير مسلسل «هجرة الصعايدة»، قالت إن السبب الحقيقي لتأجيله ضيق الوقت، حيث يحتاج العمل إلى فترة تصوير أقل من المتبقية على بداية دراما رمضان.

وعن قلة إنتاجها الفني، قالت: أنا ممثلة تحترم فنها، وأبحث عن أعمال تحترم عقلية الناس، ولا أشارك في عمل فني من دون اقتناع، لذا أختار ما يناسبني.