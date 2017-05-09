دينا تشارك في 4 مسلسلات وفيلم

القاهرة (الاتحاد)

تشارك دينا في أربعة مسلسلات، ثلاثة منها مرشحة للعرض على شاشة رمضان القادم وفي الوقت نفسه تصوَّر المشاهد النهائية في فيلم من المقرر طرحه خلال الموسم الصيفي وتجهز لإطلاق فيديو كليب. وتقول دينا إن المسلسل الأول الذي تشارك في بطولته «الطوفان» وتجسد فيه شخصية زوجة الفنان فتحي عبدالوهاب، وهي سيدة متسلطة ولها أكثر من وجه.

والمسلسل الثاني بعنوان «السر» بطولة حسين فهمي، ونضال الشافعي، ومايا نصري، وينتمي لدراما الـ 60 حلقة، وتجسد فيه شخصية بائعة في الحارة التي تقطن بها، وهي شخصية محورية في العمل، أما المسلسل الثالث فهو «لمعي القط» الذي يدور في إطار اجتماعي أكشن كوميدي.

وأشارت إلى أنها تصور حالياً مشاهدها ضمن العمل الدرامي الرابع بعنوان «الحرباية» ويشارك في بطولته منذر رياحنة ومحمود عبدالمغني، وتجسد دور شقيقة بطلة العمل هيفاء وهبي «عسلية»، وتقوم هي وزوجها بعمليات ابتزاز.

وتشارك دينا، طلعت زكريا بطولة فيلم «حليمو أسطورة الشواطئ» الذي يشارك في بطولته ريم البارودي ونيرمين ماهر، ومن المقرر عرضه خلال الموسم الصيفي القادم.