«الإمارات للزجاج» تفوز بمشروعات بـ 110 ملايين درهم

دبي (الاتحاد)

تمتلك شركة الإمارات للزجاج، التابعة لدبي للاستثمار حالياً، مشاريع بقيمة 110 ملايين درهم، كما تقوم بتنفيذ عقود مشاريع أخرى تزيد قيمتها على 60 مليون درهم في دول مجلس التعاون الخليجي، بحسب بيان أمس.

وفي خطوة تضمن لها المضي في مسار النمو، أطلقت الإمارات للزجاج 5 أنواع جديدة من تكسية الزجاج، بما فيها «إميكول سوبرلايت تيمبرابل» عالي الأداء، مع وجود خطط لمنتجات زجاجية تمتاز بالنقل الحراري المنخفض للغاية، فضلاً عن عزمها بناء مصنع جديد لتصنيع الزجاج العازل في الخليج. ويأتي ذلك في إطار التزام شركة الإمارات للزجاج لإنتاج زجاج عالي الأداء وصديق للبيئة، والإسهام في خفض تكاليف الطاقة في المباني. وقال رضوان الله خان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للزجاج: «تقف الإمارات للزجاج اليوم على أعتاب تسجيل منحنى نمو عالٍ، ويظهر ذلك جلياً من خلال تحقيق زيادة كبيرة في المبيعات»، مضيفاً أن «العدد المتزايد من العقود، وتنوع المنتجات المعززة، إلى جانب محافظتنا على الجودة، تبرز قدراتنا العالمية في الإنتاج والتسليم. وتهدف الشركة إلى توسيع حصتها في السوق، سواء في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة، وأسواق التصدير الأخرى، مع وجود محفظة منتجات متنوعة».

وأضاف «إن الزجاج الصديق للبيئة من الإمارات للزجاج يضمن فوائد متعددة الوظائف، بما في ذلك النقل الحراري المنخفض للغاية، وانخفاض الانبعاث، ما يضمن الحد من اكتساب الحرارة المباشرة من أشعة الشمس، ومضاعفة الإضاءة».