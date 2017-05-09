هند صبري تقدم «حلاوة الدنيا» في رمضان

القاهرة (الاتحاد)

أكدت هند صبري عودتها للدراما التلفزيونية بعد غياب عامين بمسلسلها الرمضاني «حلاوة الدنيا»، سيناريو وحوار تامر حبيب ويشاركها بطولته ظافر العابدين وأنوشكا وأمينة خليل وحنان مطاوع وإخراج حسين المنياوي وتدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي حول الشخصية الرئيسة التي تلعب دورها هند صبري، وتكشف لحظات حاسمة تغير من طريقة تعاملها مع الآخرين.

وقالت إنها تؤدي دوراً مختلفاً عن أدوارها السابقة، خاصة أن الشخصية ذات أبعاد اجتماعية ونفسية ومادية معينة، ما تطلب منها استعداداً مختلفاً لهذا الدور، فعكفت على قراءة السيناريو مرات كي تتعايش مع الأحداث والتفاصيل الدقيقة للشخصية، كما واظبت على أداء البروفات قبل بداية التصوير.

وأوضحت أنها انتهت من تصوير أحدث أدوارها السينمائية من خلال فيلم «الكنز» الذي يقوم ببطولته محمد رمضان ومحمد سعد وهيثم أحمد زكي وهند صبري وأمينة خليل وإخراج شريف عرفة. وما دفعها لقبول المشاركة في هذا العمل، أنها وجدت السيناريو مكتوباً بشكل جيد، بالإضافة إلى أنها تثق في قدرات مخرجه شريف عرفة الذي تعاونت معه من قبل.

وعن ملامح الدور الذي ستقدمه في الفيلم، قالت: الدور ملحمي، وسيكون مفاجأة للجمهور، لكن المخرج شريف عرفة طلب عدم الكشف عن أي تفاصيل، ولكن الفيلم يتناول فترات تاريخية في أيام الفرعونية.

وتوقعت هند صبري لفيلمها النجاح لثلاثة أسباب أولها النص الجيد، وثانيها الإخراج المميز لشريف عرفة، أما الثالث فهو عدد النجوم الكبار المشاركين في الفيلم.

وعبرت عن سعادتها بخوض تجربة الإنتاج السينمائي لأول مرة من خلال فيلم «زهرة حلب»، وقالت: الفيلم يناقش فكرة استدراج الشباب إلى الجماعات الإرهابية، معتبرةً إياه عملاً وطنياً وإنسانياً يتناول موضوعاً يهم كل بيت عربي، ويناقش فكرة مقاومة الإرهاب والعنف من خلال الفن والسينما عن طريق قصة أم تونسية ينضم ابنها لصفوف «داعش» الإرهابية، فتقرر اختراق هذا المجتمع لاستعادته وإرجاعه إلى وطنه، مشيرة إلى أنها تقدم في هذا العمل شخصية «سلمى» التي تعايش حالات الفقر المدقع في ظل تدهر أحوالها الأسرية.