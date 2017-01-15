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رئيس الدولة يصدر مراسيم بتعيين ونقل وإنهاء خدمة سفراء
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تاريخ النشر: الأحد 15 يناير 2017

أبوظبي (الاتحاد)

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عدداً من المراسيم الاتحادية بتعيين ونقل وإنهاء خدمات لسفراء، والمنشورة في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.

وأصدر سموه قراراً بنقل خالد ناصر راشد لوتاه، عضو السلك الدبلوماسي والقنصلي سفير الدولة لدى جمهورية كازاخستان، إلى ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي.

كما أصدر سموه قراراً بنقل عبدالله مطر خميس خلفان المزروعي، عضو السلك الدبلوماسي والقنصلي سفير الدولة لدى ماليزيا، إلى ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وتُنهى مهامه كسفير غير مقيم للدولة لدى سلطنة بروناي دار السلام.

كما أصدر سموه قراراً بنقل صالح أحمد سالم الزريم السويدي، عضو السلك الدبلوماسي والقنصلي، القنصل العام للدولة لدى مدينة ساوباولو، إلى ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي.

وأصدر سموه قراراً بإنهاء خدمة خليفة سيف أحمد حميد المزروعي، عضو السلك الدبلوماسي والقنصلي، وذلك بإحالته إلى التقاعد للصالح العام، وفقاً لأحكام المادة (76-6) من القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1998 بنظام السلك الدبلوماسي والقنصلي وتعديلاته. ... المزيد
     
 

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