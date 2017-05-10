نمو صافي أرباح «تبريد» 19% في الربع الأول

أبوظبي (الاتحاد)

حققت الشركة الوطنية للتبريد المركزي «تبريد»، أرباحاً صافية بلغت 75.4 مليون درهم، بزيادة قدرها 19%، خلال الربع الأول من 2017، إذ قامت الشركة بتوصيل أكثر من 20.000 طن تبريد، بحسب بيان أمس.

وارتفع العائد على السهم بواقع 19%، محققاً 0.03 درهم، وزادت إيرادات وحدة المياه المبردة الأساسية بواقع 15%، محققةً 255.2 مليون درهم.

وسجلت حصة الشركة من نتائج شركات زميلة ومشاريع مشتركة، زيادة بواقع 5%، محققةً 22.9 مليون درهم، وزادت إيرادات المجموعة بواقع 6%، محققةً 270.2 مليون درهم.

وارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بواقع 13%، محققةً 140.8 مليون درهم مقارنةً مع 124.8 مليون درهم في الربع الأول من العام 2016.

وزادت الأرباح النقدية الموزعة على المساهمين للسنة المالية 2016 بواقع 8%، وبلغت 6.5 فلس للسهم.

وعين مجلس الإدارة خالد عبدالله القبيسي رئيساً لمجلس إدارة الشركة، خلفاً لوليد المقرب المهيري، الذي كان له دور فاعل في توجيه الشركة خلال عملية إعادة هيكلة رأس المال وتمكينها من تحقيق الأرباح.

وقال خالد عبدالله القبيسي: «إنَّ ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 19% في الربع الأول من 2017، يُعدُّ دليلاً على قوة أعمال وحدة المياه المبردة الأساسية، المستمرة في النمو نتيجةً للمشاريع الجديدة، والتي من شأنها أن تدعم العمليات التشغيلية الحالية في مختلف دول مجلس التعاون الخليجي. ويأتي تحقيق العوائد المستقرة للمساهمين في مقدمة أولويات شركة (تبريد)، في الوقت الذي تعمل فيه على توسعة أعمالها في دول مجلس التعاون، لتعزيز نموها ونجاحها على المدى البعيد».

من جهته، قال جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي لشركة «تبريد»: «واصلت الشركة في الربع الأول من العام 2017 تنمية محفظتها من المشاريع البارزة التي تزودها بخدمات التبريد، وذلك بالاستحواذ على محطة تبريد المناطق التابعة لشركة (آي سي تي) التي تخدم مشروع (نيشن تاورز) في أبوظبي».