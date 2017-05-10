1.6 مليار درهم مبيعات «الدار العقارية» خلال 4 أشهر

سيد الحجار(أبوظبي)

شهدت أرباح شركة الدار العقارات نمواً بنسبة 39% خلال الربع الأول من العام الحالي لتصل إلى 753 مليون درهم، مقابل 542 مليون درهم خلال ذات الفترة من العام 2016، فيما بلغ صافي الأرباح نحو 641 مليون درهم.

وقال طلال الذيابي الرئيس التنفيذي للتطوير في الشركة، خلال مؤتمر صحفي أمس، إن إجمالي مبيعات الوحدات في جميع المشاريع التطويرية بلغ مليار درهم خلال الربع الأول من 2017، مدفوعاً بمبيعات مشروعي وست ياس، وناريل، ومبيعات الأراضي، فيما تصل قيمة المبيعات منذ مطلع العام الحالي حتى الآن إلى 1.6 مليار درهم.

وأوضح الذيابي أن شهر أبريل الماضي شهد إطلاق الشركة لمشروع «ذا بردجز» السكني للدخل المتوسط في جزيرة الريم، حيث بلغت مبيعات المشروع نحو 600 مليون درهم، بعد بيع 424 شقة سكنية ضمن أول برجين، خلال معرض سيتي سكيب أبوظبي الشهر الماضي، بقيمة 400 مليون درهم، ثم بيع 212 شقة بالبرج الثالث مطلع الأسبوع الحالي.

وتقدر تكلفة «ذا بردجز» بنحو 1.3 مليار درهم، ويتضمن 6 أبراج توفر 1272 وحدة سكنية، حيث تم طرح 3 أبراج تضم 636 وحدة سكنية للبيع، فيما تم إدراج الثلاثة مبانٍ المتبقية في محفظة الدار العقارية المؤجرة، ضمن محفظة إدارة الأصول لتعزيز الإيرادات المتكررة.