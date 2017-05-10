1.6 مليار درهم مبيعات «الدار العقارية» خلال 4 أشهر

سيد الحجار(أبوظبي)
شهدت أرباح شركة الدار العقارات نمواً بنسبة 39% خلال الربع الأول من العام الحالي لتصل إلى 753 مليون درهم، مقابل 542 مليون درهم خلال ذات الفترة من العام 2016، فيما بلغ صافي الأرباح نحو 641 مليون درهم.
وقال طلال الذيابي الرئيس التنفيذي للتطوير في الشركة، خلال مؤتمر صحفي أمس، إن إجمالي مبيعات الوحدات في جميع المشاريع التطويرية بلغ مليار درهم خلال الربع الأول من 2017، مدفوعاً بمبيعات مشروعي وست ياس، وناريل، ومبيعات الأراضي، فيما تصل قيمة المبيعات منذ مطلع العام الحالي حتى الآن إلى 1.6 مليار درهم.
|
وتقدر تكلفة «ذا بردجز» بنحو 1.3 مليار درهم، ويتضمن 6 أبراج توفر 1272 وحدة سكنية، حيث تم طرح 3 أبراج تضم 636 وحدة سكنية للبيع، فيما تم إدراج الثلاثة مبانٍ المتبقية في محفظة الدار العقارية المؤجرة، ضمن محفظة إدارة الأصول لتعزيز الإيرادات المتكررة.
|