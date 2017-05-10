إنجاز 22% من الأعمال الإنشائية في «جواهر السعديات»

أبوظبي (الاتحاد)

وصلت العمليات التطويرية في مشروع جواهر السعديات، لشركة التطوير والاستثمار السياحي، إلى أكثر من 22%، الأمر الذي يعكس جهود الشركة المستمرة لسير أعمال التطوير وفق الجدول الزمني المحدد للمشروع، بحسب بيان أمس.

ويعد جواهر السعديات أحدث المجمعات السكنية في منطقة شاطئ السعديات، والمواجه لملعب نادي جولف شاطئ السعديات.

وأشارت شركة التطوير والاستثمار السياحي إلى أن تحقيق هذا الإنجاز، جاء نتيجة للتعاون القائم مع المقاول الرئيس للمشروع، شركة الجابر للمقاولات التي فازت بعقد تطوير الأعمال الرئيسة في يوليو 2016، وبدأت أعمال الإنشاء في أغسطس من العام ذاته لتسليمه بحلول النصف الثاني من العام 2018، وتتيح الشركة للمشترين والمهتمين فرصة تملك الوحدات السكنية في مشروع جواهر السعديات عبر خطة سداد مرنة من خلال دفع 2.5% من قيمة العقارات والتي تتراوح أسعارها ما بين 5.1 إلى 17.8 مليون درهم.

وقال سفيان حسن المرزوقي، الرئيس التنفيذي لشركة التطوير والاستثمار السياحي: «يعد مشروع جواهر السعديات من أبرز المجتمعات السكنية الراقية والأكثر تميزاً في منطقة شاطئ السعديات، والذي نعمل على إنجاز عمليات التطوير القائمة لنتمكن من تسليمه في الموعد المحدد».

ويضم جواهر السعديات 83 وحدة سكنية حصرية فاخرة، تتراوح بين فلل مكونة من 4 إلى 6 غرف نوم، ومنازل تاونهاوس بأربع غرف نوم، تأخذ جميعها التصميم العصري المبتكر، وتضم كل من الفلل ومنازل التاونهاوس 2 إلى 4 مواقف مظلّلة للسيارات. ويراعي تصميم فلل جواهر السعديات أعلى معايير الخصوصية ووسائل الراحة التي تواكب أنماط الحياة العصريّة. ويتيح المشروع لسكانه الوصول بسهولة إلى مجموعة واسعة من المرافق والخدمات عالمية المستوى، منها بوابة أمنية خاصة، ومسطحات خضراء طبيعية واسعة، وملاعب متعددة الاستخدام، وصالة رياضية، وأحواض سباحة للكبار وأخرى الصغار، ومواقف واسعة للسيارات للمقيمين وأخرى للضيوف، فضلاً عن مقاهٍ ومطاعم وميني ماركت وصالون للتجميل ومنتزه واسع يضم ملعباً للأطفال.

وأضاف: «يتميز المشروع بإطلالة مباشرة على ملعب جولف شاطئ السعديات، فضلاً عن توفيره تجربة معيشة ونمط حياة فريدا من نوعه، وهو ما أسهم في مواصلة المشروع استقطاب المستثمرين، والذي ينعكس على حجم الطلب المتوقع على مشروعاتنا العقارية على مستوى جزيرة السعديات».

من جانبها، قالت هديل القاضي، مدير مشروع جواهر السعديات في شركة التطوير والاستثمار السياحي: «نتعاون بشكل وثيق مع المقاول الرئيس للمشروع والاستشاريين من أجل مراقبة سير تطوّر المشروع وضمان الالتزام بأعلى المعايير في جميع مراحل البناء. ويمثل الانتهاء من أساسات جميع الوحدات السكنية إنجازاً مهماً للغاية، ونحن نتطلع إلى تحقيق أهدافنا المستقبلية بل وتخطيها خاصة على صعيد الأعمال الإنشائية وفق أعلى معايير الجودة والتصميم».