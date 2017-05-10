إنجاز 22% من الأعمال الإنشائية في «جواهر السعديات»

أبوظبي (الاتحاد)
وصلت العمليات التطويرية في مشروع جواهر السعديات، لشركة التطوير والاستثمار السياحي، إلى أكثر من 22%، الأمر الذي يعكس جهود الشركة المستمرة لسير أعمال التطوير وفق الجدول الزمني المحدد للمشروع، بحسب بيان أمس.
ويعد جواهر السعديات أحدث المجمعات السكنية في منطقة شاطئ السعديات، والمواجه لملعب نادي جولف شاطئ السعديات.
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وقال سفيان حسن المرزوقي، الرئيس التنفيذي لشركة التطوير والاستثمار السياحي: «يعد مشروع جواهر السعديات من أبرز المجتمعات السكنية الراقية والأكثر تميزاً في منطقة شاطئ السعديات، والذي نعمل على إنجاز عمليات التطوير القائمة لنتمكن من تسليمه في الموعد المحدد».
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وأضاف: «يتميز المشروع بإطلالة مباشرة على ملعب جولف شاطئ السعديات، فضلاً عن توفيره تجربة معيشة ونمط حياة فريدا من نوعه، وهو ما أسهم في مواصلة المشروع استقطاب المستثمرين، والذي ينعكس على حجم الطلب المتوقع على مشروعاتنا العقارية على مستوى جزيرة السعديات».
من جانبها، قالت هديل القاضي، مدير مشروع جواهر السعديات في شركة التطوير والاستثمار السياحي: «نتعاون بشكل وثيق مع المقاول الرئيس للمشروع والاستشاريين من أجل مراقبة سير تطوّر المشروع وضمان الالتزام بأعلى المعايير في جميع مراحل البناء. ويمثل الانتهاء من أساسات جميع الوحدات السكنية إنجازاً مهماً للغاية، ونحن نتطلع إلى تحقيق أهدافنا المستقبلية بل وتخطيها خاصة على صعيد الأعمال الإنشائية وفق أعلى معايير الجودة والتصميم».