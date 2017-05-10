إطـلاق مشاريع جديـدة في «ياس» يعزز مكانة أبوظبي السياحية

رشا طبيلة (أبوظبي)

أكد مسؤولون وخبراء في قطاع السياحة والطيران بأبوظبي، أن إطلاق مشاريع المنطقة الجنوبية في جزيرة ياس سيعزز من مكانة أبوظبي كوجهة سياحية فريدة على الخريطة العالمية، من خلال إيجاد التنوع المنشود في المنتجات السياحية المقدمة للسكان والسياح في آن، وتكامل تلك المنتجات لتوفر سياحة ترفيهية وثقافية وسياحة الأعمال.

وأشاروا إلى أن أبوظبي ستشهد نقلة نوعية في السياحة للأعوام القليلة المقبلة، بالتزامن مع افتتاح مشاريع جزيرة ياس، سيتم افتتاح مطار أبوظبي الدولي ومتحف اللوفر الأمر الذي سيسهم في تحقيق تكامل سياحي جاذب لجميع شرائح السائحين.

ويأتي ذلك بعد أن أطلقت شركة «ميرال» أول من أمس خطة تطوير القسم الجنوبي لجزيرة ياس في أبوظبي بقيمة استثمارية تبلغ 12 مليار درهم، حيث تتضمن الخطة إنشاء ثلاث مناطق مميزة لتشمل «ياس باي» وهي منطقة ترفيه على الواجهة البحرية ومنطقة الإعلام لتكون مقر هيئة المنطقة الإعلامية أبوظبي «توفور 54» ومنطقة «ريزيدنسز»، التي تحتوي على مجمع سكني حضاري يقدم نمطاً متكاملاً للحياة على جزيرة ياس. وبحسب «ميرال»، فإن خطة العمل الرئيسة أنجزت وبدأت مراحل التطوير الفعلي في يناير 2017، في حين سيكتمل إنشاء الوجهة المائية في «ياس باي» بحلول عام 2019.

أكد سيف سعيد غباش، مدير عام هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة، أن المشاريع التي تتضمنها خطة تطوير القسم الجنوبي لجزيرة ياس بأبوظبي ستساهم في تعزيز مكانة الإمارة كوجهة سياحية متنوعة على الخريطة العالمية.