إطـلاق مشاريع جديـدة في «ياس» يعزز مكانة أبوظبي السياحية

رشا طبيلة (أبوظبي)
أكد مسؤولون وخبراء في قطاع السياحة والطيران بأبوظبي، أن إطلاق مشاريع المنطقة الجنوبية في جزيرة ياس سيعزز من مكانة أبوظبي كوجهة سياحية فريدة على الخريطة العالمية، من خلال إيجاد التنوع المنشود في المنتجات السياحية المقدمة للسكان والسياح في آن، وتكامل تلك المنتجات لتوفر سياحة ترفيهية وثقافية وسياحة الأعمال.
وأشاروا إلى أن أبوظبي ستشهد نقلة نوعية في السياحة للأعوام القليلة المقبلة، بالتزامن مع افتتاح مشاريع جزيرة ياس، سيتم افتتاح مطار أبوظبي الدولي ومتحف اللوفر الأمر الذي سيسهم في تحقيق تكامل سياحي جاذب لجميع شرائح السائحين.
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أكد سيف سعيد غباش، مدير عام هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة، أن المشاريع التي تتضمنها خطة تطوير القسم الجنوبي لجزيرة ياس بأبوظبي ستساهم في تعزيز مكانة الإمارة كوجهة سياحية متنوعة على الخريطة العالمية.
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