المرحلـة الثانيـة لميناء خليفـة تدخل التشغيل أواخر 2018

بسام عبد السميع (أبوظبي)

تنجز شركة أبوظبي للموانئ المرحلة الثانية من ميناء خليفة، خلال الربع الثالث من العام 2018، لتدخل التشغيل الفعلي خلال الربع الأخير من العام المقبل، بحسب الكابتن عبدالكريم المصعبي نائب الرئيس التنفيذي في الشركة، مبيناً أن الطاقة الاستيعابية للميناء سترتفع إلى 5 ملايين حاوية سنوياً قابلة للزيادة إلى 6.2 مليون طن سنوياً.

وقال المصعبي في حوار مع «الاتحاد»: «إن المحطة الثانية لميناء خليفة ستضاعف الطاقة الاستيعابية للميناء وبحصة أكبر من الأولى البالغة 2.5 مليون حاوية نمطية، مشيراً إلى أن سرعة مناولة الحاويات بلغت مستوى عالمياً في الميناء، وهي 36 حاوية نمطية في الساعة، لافتاً إلى أن افتتاح الطريق البري A311 جاء حلاً جذرياً أمثل لمشكلة الاتصال بين ميناء خليفة والمناطق الاستهلاكية داخل مدينة المصفح، وهو ما أسهم في خفض التكاليف على المستهلكين.

ونوه المصعبي، إلى تعاون الشركة ودائرة النقل للوصول إلى أفضل الممارسات في قطاع النقل البحري لسهولة نقل البضائع من الميناء إلى المستهلك، لافتاً إلى أن الشركة تعمل حالياً على نظام أتمتة حاضنات الحاويات.

وقال المصعبي: «نعمل بالتعاون مع دائرة النقل في أبوظبي للوصول إلى أفضل المعايير والمقاييس والممارسات العالمية في قطاع النقل البحري لضمان سهولة تنقل البضائع من ميناء خليفة إلى المستهلك».