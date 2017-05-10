«مالية دبي» تكشف عن استراتيجيتها الخمسية

دبي (الاتحاد)

أطلقت دائرة المالية بحكومة دبي، رسمياً، خطتها الاستراتيجية للأعوام 2017-2021 في حفل حضره مسؤولو الدائرة وجميع موظفيها، كما أعلنت الدائرة عن البدء في مشروع نيل شهادة «آيزو استمرارية الأعمال»، وأطلقت الدورة العاشرة لجوائز دائرة المالية للتميز.

وقال عبدالرحمن صالح آل صالح، المدير العام للدائرة، إن الخطة الاستراتيجية الخمسية الجديدة للدائرة تعكس الطموحات الكبيرة لدبي، مبيّناً أن أهدافها قد حُدّدت لتُلبّي تطلّعات القيادة في الإمارة، مثل تبنّي مشاريع الابتكار، ورسم ملامح المستقبل، وتحقيق أعلى مستويات الريادة في إدارة المال العام.

وتقوم رؤية دائرة المالية في إطار الاستراتيجية الجديدة على «الريادة المالية لمستقبل مزدهر ومكانة تنافسية عالمياً»، أما رسالتها فتتمثل في الإدارة الرشيدة للمال العام لحكومة دبي من خلال سياسات وأنظمة مالية متطورة تدعم التمويل المستدام لخطط المدينة التنموية ضمن بيئة محفزة للابتكار، بكادر مؤهل وشراكات فعّالة.

وأطلق آل صالح خلال حفل التميّز مشروع تطبيق أول معيارٍ دولي في العالم لإدارة استمرارية الأعمال، وهو المعيار «آيزو 22301:2012»، الذي من شأنه أن يؤهل دائرة المالية لبناء القدرة التنظيمية الكفيلة بالتعامل الفعّال مع الحوادث والأزمات، والحدّ من آثارها.