«يو. بي. إس» شريك الخدمات اللوجستية لـ «إكسبو 2020 دبي»

دبي (الاتحاد)

عقد «إكسبو 2020 دبي» اتفاقية شراكة مع شركة «يو.بي.إس» العالمية، تغدو بموجبها الأخيرة شريك الخدمات اللوجستية الرسمي لـ«إكسبو»، بما يضمن تجربة مميزة لملايين الزوار والمشاركين من مختلف أنحاء العالم، بحسب بيان أمس.

وستستخدم الشركة أكثر من 27 ألف متر مربع من مساحات المستودعات المخصصة لـ«إكسبو 2020 دبي»، وستكرّس كذلك فريقاً متخصصاً بمجال الخدمات اللوجستية يضم 1000 موظف. ستعمل الشركة استناداً إلى سجلها الحافل بالنجاحات خلال مشاركتها في الفعاليات العالمية الضخمة، بما فيها دورة الألعاب الأولمبية 2012 في لندن، و2008 في بكين.

وقّع الاتفاقية، سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس اللجنة العليا لـ«إكسبو 2020 دبي»، وجان فرانسوا كوندامين، رئيس (يو.بي.إس) في شبه القارة الهندية والشرق الأوسط وأفريقيا.

ويوفر الموضوع الرئيس لـ(إكسبو 2020 دبي) «تواصل العقول وصنع المستقبل»، منصة لتبني الابتكار والإبداع والعمل المشترك على الصعيد العالمي.