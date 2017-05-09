شما العيسائي.. بيطرية تتقن لغة الطيور

هناء الحمادي (العين)

عشقت شما العيسائي عالم الحيوانات منذ الطفولة، حيث كانت تمضى ساعات مع الطيور، حتى باتت تعرف أنواعها وفصائلها بمجرد النظر إليها. وما أن أنهت الثانوية العامة حتى قررت دراسة الطب البيطري، وتخرجت في كلية التقنية العليا في العين بامتياز مع مرتبة الشرف، وهي حالياً تواصل الدراسة في جامعة الإمارات للحصول على شهادة البكالوريوس في الطب البيطري.

وبدافع الفضول والتعرف إلى عالم الحيوانات منذ الصغر، وحباً في مهنة الطب نفسها، وجدت العيسائي أن هذا المجال يجمع بين الاثنين، على الرغم من أن به تحدياً كبيراً يلامس ما بداخلها من حب لمعرفة الكثير في هذا المجال الواسع، وتقول «حبي للحيوانات تعدى حدود الهواية، حيث تحول إلى عشق، فاطلاعي على الكثير من المعلومات من خلال مواقع إنترنت متخصصة، تُعنى بعالم الحيوانات، دفعني لدراسة الطب البيطري، الذي يراه البعض مجالاً للرجال فقط»، معتبرة أن «دراسة الطب البيطري أصعب من دراسة الطب البشري الذي يختص بدراسة كائن حي واحد هو الإنسان الذي ميزه الله سبحانه بالعقل ونعمة النطق ليعبر عن آلامه، أما الطب البيطري فيختص بدراسة أنواع عدة من الحيوانات والكائنات الحية، والتي يختلف كل منها في تركيبته وأعضائه إلا أنه لا يستطيع التعبير عن آلامه وما يشعر به».

وحول اختلاف تخصص الطب البيطري عن التخصصات الأخرى، تذكر شما أن الاختلاف كبير باعتباره من أصعب التخصصات، لأن الحيوانات لا تشكو آلامها، فضلاً عن وجود اختلافات وتنوع كبير بين الحيوانات بيولوجياً وتشريحياً. كما أن معاملة الحيوانات تتطلب أسلوباً علمياً دقيقاً لتجنب مخاطرها.

وعن طرق التعامل مع الحيوانات بأنواعها وأحجامها المختلفة، تقول شما: «طريقة التعامل تعد جزءاً مهماً جداً في مجال التخصص، فلكل حيوان طريقة خاصة ومختلفة في التعامل، فالحيوانات المفترسة تتطلب الكثير من الحذر وعدم الثقة بها، كما من الضروري معرفة سلوك الحيوان قبل البدء في التعامل معه». وتضيف: «أقرأ كثيراً في هذا المجال حتى لا أواجه أي صعوبة، كما ألاحظ تصرفاتها في الطبيعة، وهناك حيوانات تتطلب مني الثقة بالنفس وعدم الخوف منها حتى أستطيع التعامل معها».