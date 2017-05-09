ريمة الحلبي: ديكورات غرف النوم تساعد على الهدوء الأسري

أحمد النجار (دبي)

تقول ريمة الحلبي اختصاصية علوم الطاقة و«الفينغ شوي»، إن نشوب حالة من العصبية الحادة بين الأزواج الجدد، ‏مرتبط بالبيئة المنزلية التي تبث طاقة سلبية ما يؤدي إلى تأجيج مشاعر النفور وتعكير المزاج، وتشويش ‏الذهن، مشيرة في حوارها مع «الاتحاد» إلى أن الديكورات المريحة بألوانها وخيارات أثاثها المدروسين بعناية يسهمان بشكل كبير في ‏إضفاء روح إيجابية على الساكنين، وإنتاج البهجة النفسية والألفة وراحة البال.

وتنصح الحلبي المتزوجين الجدد بضرورة الاعتناء بانتقاء ديكورات خاصة ترسم السعادة، مشددة على أهمية إحياء الزوايا المعتمة، واستنطاق ‏الجدران واستغلال الفراغات والشرفات والنوافذ لدخول عناصر الطاقة مثل الهواء والضوء والشمس، باعتبارها ثلاثية الإشراق والحيوية في أروقة المنزل.‏

علاقة قوية

وتذكر أن هناك علاقة قوية بين ترابط العناصر الكونية داخل المكان وبين الإنسان، حيث يمكن استغلال علم «الفينغ شوي»، ‏أي طاقة المكان لابتكار حلول بسيطة في ديكور المنزل، وتحديداً في غرفة النوم، بحيث تسهم بشكل كبير على تحسين الطاقة بين ‏الزوجين، وتؤثر عليهم بشكل إيجابي وقوي مع مرور الوقت.‏