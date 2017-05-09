ريمة الحلبي: ديكورات غرف النوم تساعد على الهدوء الأسري

أحمد النجار (دبي)
تقول ريمة الحلبي اختصاصية علوم الطاقة و«الفينغ شوي»، إن نشوب حالة من العصبية الحادة بين الأزواج الجدد، مرتبط بالبيئة المنزلية التي تبث طاقة سلبية ما يؤدي إلى تأجيج مشاعر النفور وتعكير المزاج، وتشويش الذهن، مشيرة في حوارها مع «الاتحاد» إلى أن الديكورات المريحة بألوانها وخيارات أثاثها المدروسين بعناية يسهمان بشكل كبير في إضفاء روح إيجابية على الساكنين، وإنتاج البهجة النفسية والألفة وراحة البال.
وتنصح الحلبي المتزوجين الجدد بضرورة الاعتناء بانتقاء ديكورات خاصة ترسم السعادة، مشددة على أهمية إحياء الزوايا المعتمة، واستنطاق الجدران واستغلال الفراغات والشرفات والنوافذ لدخول عناصر الطاقة مثل الهواء والضوء والشمس، باعتبارها ثلاثية الإشراق والحيوية في أروقة المنزل.
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وتذكر أن هناك علاقة قوية بين ترابط العناصر الكونية داخل المكان وبين الإنسان، حيث يمكن استغلال علم «الفينغ شوي»، أي طاقة المكان لابتكار حلول بسيطة في ديكور المنزل، وتحديداً في غرفة النوم، بحيث تسهم بشكل كبير على تحسين الطاقة بين الزوجين، وتؤثر عليهم بشكل إيجابي وقوي مع مرور الوقت.
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