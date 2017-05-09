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اختصاصية علوم الطاقة و«الفينغ شوي»

ريمة الحلبي: ديكورات غرف النوم تساعد على الهدوء الأسري
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تاريخ النشر: الجمعة 12 مايو 2017

أحمد النجار (دبي)

تقول ريمة الحلبي اختصاصية علوم الطاقة و«الفينغ شوي»، إن نشوب حالة من العصبية الحادة بين الأزواج الجدد، ‏مرتبط بالبيئة المنزلية التي تبث طاقة سلبية ما يؤدي إلى تأجيج مشاعر النفور وتعكير المزاج، وتشويش ‏الذهن، مشيرة في حوارها مع «الاتحاد» إلى أن الديكورات المريحة بألوانها وخيارات أثاثها المدروسين بعناية يسهمان بشكل كبير في ‏إضفاء روح إيجابية على الساكنين، وإنتاج البهجة النفسية والألفة وراحة البال.

وتنصح الحلبي المتزوجين الجدد بضرورة الاعتناء بانتقاء ديكورات خاصة ترسم السعادة، مشددة على أهمية إحياء الزوايا المعتمة، واستنطاق ‏الجدران واستغلال الفراغات والشرفات والنوافذ لدخول عناصر الطاقة مثل الهواء والضوء والشمس، باعتبارها ثلاثية الإشراق والحيوية في أروقة المنزل.‏

علاقة قوية

وتذكر أن هناك علاقة قوية بين ترابط العناصر الكونية داخل المكان وبين الإنسان، حيث يمكن استغلال علم «الفينغ شوي»، ‏أي طاقة المكان لابتكار حلول بسيطة في ديكور المنزل، وتحديداً في غرفة النوم، بحيث تسهم بشكل كبير على تحسين الطاقة بين ‏الزوجين، وتؤثر عليهم بشكل إيجابي وقوي مع مرور الوقت.‏

وتشدد على ضرورة العناية بديكورات غرف النوم خاصة للمتزوجين الجدد، وقدمت مجموعة من النصائح المتعلقة ‏بالديكور المثالي الذي يبث الألفة والسعادة، ومنها: يجب أولا اختيار الموقع المتعلق بالحب والارتباط، معتبرة أن المثالي لغرفة نوم ‏الأزواج هي الجنوب الغربي، من دون أن تغفل أهمية الألوان بغرفة النوم بعد دراسة الاتجاه الصحيح لموقع الغرفة حسب ‏الاتجاهات الجغرافية للمنزل، وأيضاً بعد حساب العناصر الفطرية المناسبة للزوجين، خاصة إذا كان الزوجان ذي عنصرين ‏مختلفين مثلاً «الزوج ذو طبيعة نارية والزوجة ذات طبيعة مائية»، وهنا يجب استخدام عنصر الخشب في الديكور كاللون البني أو ‏الأخضر أو استخدام الأثاث الخشي لخلق رابط بين الشريكين، حينها نستطيع تحديد الألوان المناسبة بشكل يتناغم مع طبيعة ‏الزوجين والاتجاهات المناسبة.‏‎ ... المزيد
     
 

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