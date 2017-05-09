الأظافر الوردية أحدث صيحات الجمال

ترجمة: عزة يوسف

نبه خبراء تجميل إلى أن التصميم الرخامي من الصيحات التي لا تبطل أبداً، ولكن مع دمجه مع لون الموسم الوردي، ستحصلين على أحدث اتجاه لأظافر وردية رائعة.

وأصبحت أظافر الكوارتز الوردي هي المفضلة على وسائل التواصل مؤخراً، بعدما نشرتها صاحبة قناة التجميل على يوتيوب جيمي بيج على صفحتها على «إنستغرام».

ووفقاً لموقع red on line قالت جيمي إنها معجبة للغاية بالأظافر الرخامية منذ فترة، ولكنها كانت تحاول وضع لمسة مختلفة عليها، لذلك فكرت هي وخبيرة طلاء الأظافر ألكسندا بوفارد في إضفاء اللون الوردي عليها، في خطوة منعشة بعيداً عن ألوان اليونيكورن، واتجاهات الكروم لتصبح الخيار الأمثل لفصل الصيف.

وتشرح جيمي أنه يمكن رسم الأظافر الرخامية الوردية بطلاء الأظافر باللون الوردي الشفاف، ثم رسم خطوط بالأبيض باستخدام فرشاة رفيعة، ثم توضع الفرشاة في مزيل الطلاء وطمس الحواف البيضاء للوصول إلى هذا التأثير الرخامي. وبعد الانتهاء وجفاف هذه الطبقة، توضع طبقة أخرى من الطلاء الوردي الشفاف.