حكمة ونصائح المُسنين

القاهرة (الاتحاد)

بعدما رأوا العالم يتغير من حولهم واختبروا مشاعر الحب والخسارة طول رحلتهم في الحياة، لا شك أن كبار السن يملكون الحكمة التي يجب علينا أن نتعلمها منهم، حيث طرح موقع «رديت Reddit» موضوعاً للمناقشة يدعو فيه كبار السن بتقديم خلاصة حكمتهم إلى جيل الشباب، حيث ركز غالبهم على تقديم النصائح الصحية مثل «لا تدخن»، أو حث الشباب على الاعتناء بأسنانهم أو المحافظة على جسد ممشوق أو أسلوب حياة صحي.

واغتنم البعض الآخر الفرصة للتحذير من القيادة المتهور، إذا كنت ترغب في الوصول إلى الشيخوخة أصلاً! إلا أن البعض الآخر اختار الحكم المعنوية مثل «الصمت من ذهب» و«لا تتدخل في شؤون غيرك أبداً».

وقال أحدهم إن جدته نصحته بالتقاط المزيد من الصور أثناء فترة شبابه وطوال حياته بصفة عامة لمساعدته على تذكر الأوقات السعيدة عندما يصل لسن متقدمة، لأنها تنسى ذكرياتها وتحسد الشباب على سهولة تذكر الأحداث.

ومن المفارقات، نصح أحدهم الشباب بألا يقضوا الكثير من الوقت على شبكة الإنترنت، والقيام بأشياء مفيدة في يومهم بدلاً من ذلك.