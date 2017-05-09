التحدث إلى نفسك يدل على الذكاء

أبوظبي (الاتحاد)

أكد علماء أن الحديث مع النفس بصوت عال ليس علامة على الجنون، بل يمكن أن يشير إلى مستوى عال من الذكاء.

وقال الباحثون في جامعة بانغور في ويلز البريطانية، إن أولئك الذين يتحدثون إلى أنفسهم أثناء التركيز على مهمة ما يحققون نتائج أفضل من أولئك الذين يبقون هادئين.

وأعطى علماء النفس في الجامعة 28 شخصاً مجموعة من التعليمات المكتوبة وطلبوا منهم قراءتها بصمت أو بصوت عال قبل قياس تركيزهم، ووجدوا أنه عندما قرأ الأشخاص التعليمات بصوت عال، فإن عقولهم امتصت المزيد منها أكثر مما لو اعتمدوا على حوارهم الداخلي فقط.

وقالت الدكتورة بالوما ماري بيفا، رئيسة محاضري علم النفس العصبي وعلم النفس المعرفي بالجامعة: «أظهرت نتائجنا أن الصورة النمطية للعالم المجنون الذي يتحدث إلى نفسه، وتاه في عالمه الداخلي، قد تعكس واقعاً عبقرياً يستخدم كل الوسائل المتاحة له لزيادة قوته الدماغية».

وأضافت، في تصريح نشره موقع mirror، أن هذه النتائج تساعد على تفسير السبب في أن كثيراً من المهنيين الرياضيين، مثل لاعبي التنس، ماريا شارابوفا أو سيرينا ويليامز، يتحدثون كثيراً مع أنفسهم أثناء المباريات، خاصة التي يسودها الإجهاد الشديد، لمساعدتهم في المحافظة على تركيزهم.