الأناقـة.. سر المعاملة الجيدة في المطاعم!

أبوظبي (الاتحاد)
ارتد أكثر ثيابك أناقة إذا قررت ارتياد أحد المطاعم لتناول الغداء أو العشاء؛ هذا ما ينصح به باحثون في الولايات المتحدة أجروا دراسةً مؤخراً حول العوامل التي تتشكل على أساسها نظرة العاملين في المطاعم لزبائنهم.
وأظهرت الدراسة أن هؤلاء العاملين يعتقدون أن الزبائن الأفضل مظهراً سيكونون أكثر سخاءً في منحهم إكرامية أو بقشيش، وهو ما قد يدفع العمال إلى الاهتمام بأولئك الزبائن بشكلٍ أكبر من بقية الموجودين في المطعم.
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وتعقيباً على نتائج الدراسة، قال د. كيم «الكل يستند إلى الانطباع الأول لإصدار حكم سريع .. ويتعين على من يعملون في مجال الخدمة، خاصة ممن تنهال عليهم الطلبات على نحوٍ أكبر، اتخاذ قراراتهم بشأن كيفية تكريس وقتهم وطاقتهم «خلال العمل»، لذا يبحثون عن سبلٍ لتحديد أي الزبائن سيكافئونهم بشكلٍ أفضل على خدمتهم لهم».
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وبحسب موقع Knowridge المعنى بالشؤون العلمية والطبية؛ كشفت الدراسة النقاب عن أن الأصل العرقي للزبائن لم يؤثر بشكل ملموس على تقييم العاملين لهم، فيما يتعلق باحتمالية إعطائهم البقشيش من عدمه.
من جهتها، قالت الباحثة كاثلين كيم إنه بدا من الواضح أن «العاملين في المطاعم يستخدمون الصور النمطية والانطباعات الأولى لتحديد أيٍ من الزبائن سيحظون بخدمة جيدة .. وتفيد استخلاصات «هذه الدراسة» في أن توضح لمديري المطاعم مدى أهمية التدريب الجيد لعمالهم، لكي يلقى كل زبائنهم المستوى الجيد نفسه من الخدمة».