«الأخوة الأعداء».. العقدة والكبرياء

مدريد (أ ف ب)

يحتاج أتلتيكو مدريد الإسباني إلى نصف معجزة، لتعويض خسارته ذهاباً بثلاثية نظيفة أمام جاره ريال مدريد حامل اللقب، الليلة على ملعبه «فيسنتي كالديرون»، في إياب نصف نهائي دوري الأبطال، لكنه في كل الأحوال مطالب بالرد واستعادة هيبته أمام جاره اللدود.

وكان النادي الملكي تغلب على ضيفه بـ «هاتريك» لنجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، جعلته على مشارف النهائي، سعياً لإحراز لقبه الـ 12 وتعزيز رقمه القياسي في المسابقة الأوروبية المرموقة.

وفي السنوات الأربعين الماضية لم ينجح أتلتيكو في الفوز على ريال بثلاثة أهداف نظيفة على أرضه سوى مرة، كانت قبل عامين في الدوري المحلي «4-صفر»، علماً أن أي نادٍ لم ينجح بقلب تأخره بفارق هدفين أو أكثر في نصف النهائي.

وهذه المرة السادسة التي يبلغ فيها أتلتيكو نصف النهائي والثالثة في أربع سنوات، من دون أن يحصل على شرف التتويج؛ إذ خرج أمام ريال في 1959 وأياكس أمستردام الهولندي في 1971، وتخطى سلتيك الإسكتلندي في 1974 وتشيلسي الإنجليزي في 2014 وبايرن ميونيخ الألماني في 2016. ولم يخسر أتلتيكو على أرضه في نصف النهائي، إذ فاز 4 مرات وتعادل مرة واحدة، كما لم يتلق أي هدف في ملعبه.