أساتذة السُّفن

حسن الهاشمي

من النعم التي حبا الله بها خليجنا العربي الحبيب أنه كان ولا يزال معبرا تجارياً مهماً لكثير من سفن العالم، لذا أدرك أجدادنا أهمية صناعة السفن منذ القدم.

صناعة السفن أو ما تعرف بالقلافة قديماً من المهن العريقة، عرفتها البشرية منذ القدم، وهي مهنة شاقة تتطلب مهارة وإبداعاً يتم كسبهما بالممارسة والخبرة؛ فالعاملون في هذه المهنة يعملون في ظروف مناخية صعبة من طلوع الشمس حتى غروبها.

وكجميع المهن القديمة المتعلقة بالبحر في الخليج فإن للعاملين في مهنة القلافة مسميات سوف أذكر هنا أهمها، وهو (الأستاذ).

أساتذة السفن، هم المصممون المبدعون للسفن الشراعية، لذا نجد أن الكثير من التجار والنواخذة يحرصون على أن يكون أشهر الأساتذة هم من يقومون بالإشراف على عملية بناء سفنهم الشراعية، وخلال عملية بناء السفن يقوم الأساتذة بتوجيه العاملين معهم بحكم خبرتهم التي اكتسبوها بالممارسة. بيد أن وظيفتهم لم تكن قاصرة على الإشراف فقط، وإنما كانت تسند لهم مهام أخرى؛ كإصلاح وصيانة السفن الشراعية فيما بعد، بالإضافة إلى مرافقتهم سفن السفر خلال رحلاتها الطويلة؛ حيث كان الكثير من النواخذة، قديماً، يحرصون على وجود أستاذ ضمن طاقم سفينته، وكانوا يحرصون على وجود الأفضل معهم خلال رحلات السفر الطويلة، ذلك أن وجود الأستاذ في السفينة أثناء الرحلة يشعر طاقمها بالأمان تجاه الإخطار التي تحدق بهم أثناء الرحلة، ويحصل الأساتذة من جراء مرافقتهم طاقم السفينة على أسهم تبلغ ما يقارب 250 روبية.