سلمان بن إبراهيم: «الآسيوي» لم يقصر مع العرب واسألوا من رفض الترشح

معتز الشامي (المنامة)
نفى الشيخ سلمان بن إبراهيم رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أن يكون الشيخ أحمد الفهد سبباً في توتر العلاقة بينه وبين الفيفا خلال الأشهر الماضية، أو أنها بالتالي قد تحسنت العلاقة بعد انسحاب الفهد من جميع مناصبه القارية والدولية ذات العلاقة بكرة القدم، على خلفية ورود اسمه في التحقيقات مع ريتشارد لي عضو المكتب التنفيذي الآسيوي الأسبق، والمتهم بتلقي رشاوى بلغت مليون دولار من عدة شخصيات لشراء أصوات انتخابية سابقاً.
وتحدث سلمان بصراحة وتلقائية حول أزمة الفهد، وما يتردد عن تورطه في تهم فساد، وخضوعه للتحقيق في أميركا وفيما يتعلق بموقف لجنة التحقيق، في قضية ريتشارد لي والفهد، الذي أعلن انسحابه من جميع مناصبه، ما فسره البعض على أنه دليل تورط في أزمة شراء الأصوات.
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وعن خلو مجلس «الفيفا» من العرب عن آسيا، وهو ما دعا البعض لتوجيه الانتقادات قال سلمان: «نحن نتحدث عن فترة لن تزيد عن العامين، ومن يرغب في الترشح مرة أخرى مستقبلاً عليه الاستعداد من الآن للانتخابات التي ستجرى مجدداً عقب عامين من الآن، أما من فاتته فرصة الترشح، فلا يلوم الاتحاد القاري، إذ كانت هناك فترة مفتوحة أمام الجميع لتقديم طلباتهم والتقدم بأوراقهم، لكن الآن أغلق باب الترشيح، وتم حسم الانتخابات بالتزكية لـ3 مرشحين، إذاً المشكلة هنا ليست من الاتحاد الآسيوي، ولكن فيمن لم يتقدموا رسمياً للترشح وخوض السباق في الوقت القانوني المحدد سابقاً، وأيضاً في الدول التي فوتت فرصة الدفع بمرشحيها، ونحن حتى نؤجل الانتخابات كاتحاد آسيوي، كان يجب أن يكون لدينا سبب مقنع لذلك، وهذا لم يتوافر».
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