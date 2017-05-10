يـوم «كـوري» !

لوس أنجلوس (أ ف ب)
تأهل جولدن ستايت ووريرز، وصيف البطل، إلى نهائي المنطقة الغربية بعد أن حقق فوزه الرابع توالياً على يوتا جاز، عندما هزمه 121 - 95 في الدور الثاني من الأدوار الإقصائية «بلاي أوف» لدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.
والفوز هو الثاني على التوالي لجولدن ستايت على أرض يوتا جاز «فيفينت سمارت هوم أرينا» في سولت لايك سيتي بعد أن هزمه مرتين على أرضه.
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وسجل 5 لاعبين من الفائز 10 نقاط أو يزيد هم كوري (30 مع 5 متابعات و7 تمريرات حاسمة) وكلاي طومسون (21 نقطة) وكيفن دورانت (18 نقطة و6 متابعات و5 تمريرات).
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