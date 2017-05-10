يـوم «كـوري» !

لوس أنجلوس (أ ف ب)

تأهل جولدن ستايت ووريرز، وصيف البطل، إلى نهائي المنطقة الغربية بعد أن حقق فوزه الرابع توالياً على يوتا جاز، عندما هزمه 121 - 95 في الدور الثاني من الأدوار الإقصائية «بلاي أوف» لدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

والفوز هو الثاني على التوالي لجولدن ستايت على أرض يوتا جاز «فيفينت سمارت هوم أرينا» في سولت لايك سيتي بعد أن هزمه مرتين على أرضه.

وبات ستايت الفريق الثاني الذي حقق 8 انتصارات متتالية في «البلاي أوف» (هزم بورتلاند ترايل بلايزرز 4 - صفر في الدور الأول) بعد كليفلاند كافالييرز حامل اللقب الذي تأهل بدوره إلى نهائي المنطقة الشرقية، حيث سيقابل بوسطن سلتيكس أو واشنطن ويزاردز (2-2).

وسجل 5 لاعبين من الفائز 10 نقاط أو يزيد هم كوري (30 مع 5 متابعات و7 تمريرات حاسمة) وكلاي طومسون (21 نقطة) وكيفن دورانت (18 نقطة و6 متابعات و5 تمريرات).