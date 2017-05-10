«أبطال للخير» تعزز مبادرة «واصل القتال»

برلين (د ب أ)

وجه نجم كرة السلة الأميركي ديرك نوفوتسكي الدعوة لعدد من الرياضيين البارزين للمشاركة في مباراة كرة قدم ودية بهدف جمع تبرعات للألماني مايكل شوماخر أسطورة سباقات الفورمولا-1 صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بلقب بطولة العالم. وكان مايك شوماخر نجل الأسطورة شوماخر أول المؤكدين مشاركتهم في المباراة التي ستقام 3 يوليو المقبل في مدينة ماينز الألمانية.

وذكر بيان أن جميع عائدات مباراة «أبطال للخير» ستخصص لشوماخر ومبادرة «واصل القتال» التي أصدرتها عائلة شوماخر.

وكان مايك شوماخر ( 18‏ عاماً‏‏) نجل الأسطورة ونجم سباقات سيارات «الفئة الثالثة» أكد مشاركته في المباراة، كما أكد نجم كرة القدم الألماني المعتزل ميروسلاف كلوزه ونجم سباقات فورمولا1- ميكا هاكينن بطل العالم سابقا ونوفوتسكي المحترف بالدوري الأميركي لكرة السلة للمحترفين، مشاركتهم في هذه المباراة.

وأوضح مايك شوماخر: «من الطبيعي أن أكون جزءاً من مباراة (أبطال للخير)... أتطلع لمباراة ممتعة ومثيرة».

وقال نجم السلة الألماني، إن هذه المباريات التي دأب شوماخر على تنظيمها في الماضي كانت أسطورية. وأوضح: «المباريات الخيرية التي اعتاد مايكل شوماخر تنظيمها كانت أسطورية، وكان شرفاً كبيراً لي ومصدراً للمتعة أن أشارك في هذه المباريات. أشعر بسعادة خاصة؛ لأن مايك شوماخر سيحضر مجدداً عندما تدور الكرة على شرف والده».

وتعرض مايكل شوماخر لإصابات بالغة في رأسه إثر حادث مروع تعرض له خلال ممارسته هواية التزلج في فرنسا، وذلك في 29 ديسمبر 2013، وظل بعيداً عن الأنظار، حيث يقيم في منزل لعائلة بسويسرا منذ سبتمبر 2014.