«أبطال للخير» تعزز مبادرة «واصل القتال»

برلين (د ب أ)
وجه نجم كرة السلة الأميركي ديرك نوفوتسكي الدعوة لعدد من الرياضيين البارزين للمشاركة في مباراة كرة قدم ودية بهدف جمع تبرعات للألماني مايكل شوماخر أسطورة سباقات الفورمولا-1 صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بلقب بطولة العالم. وكان مايك شوماخر نجل الأسطورة شوماخر أول المؤكدين مشاركتهم في المباراة التي ستقام 3 يوليو المقبل في مدينة ماينز الألمانية.
وذكر بيان أن جميع عائدات مباراة «أبطال للخير» ستخصص لشوماخر ومبادرة «واصل القتال» التي أصدرتها عائلة شوماخر.
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وأوضح مايك شوماخر: «من الطبيعي أن أكون جزءاً من مباراة (أبطال للخير)... أتطلع لمباراة ممتعة ومثيرة».
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وتعرض مايكل شوماخر لإصابات بالغة في رأسه إثر حادث مروع تعرض له خلال ممارسته هواية التزلج في فرنسا، وذلك في 29 ديسمبر 2013، وظل بعيداً عن الأنظار، حيث يقيم في منزل لعائلة بسويسرا منذ سبتمبر 2014.