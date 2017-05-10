شارابوفا.. بطاقة دعوة انتهت صلاحيتها

مدريد (د ب أ)

تخطت الألمانية أنجليك كيربر المصنفة أولى بصعوبة الدور الثاني لبطولة مدريد إثر فوزها على التشيكية كاترينا سينياكوفا 6-2 و1-6 و7-5 ، واحتاجت إلى نحو ساعتين للتخلص من منافستها المصنفة الـ 37 عالمياً، وتحقيق فوز سيعيدها إلى صدارة الترتيب العالمي في تصنيف الأسبوع المقبل في غياب الأميركية سيرينا وليامس عن الملاعب حتى نهاية العام الحالي بسبب الحمل.

وتلتقي كيربر في الدور المقبل مع الكندية يوجيني بوشار المصنفة الـ 60 عالمياً التي حسمت اللقاء والجدل مع الروسية ماريا شارابوفا المشاركة ببطاقة دعوة في ثاني دورة بعد عودتها من إيقاف استمر 15 شهراً بعد تناولها، «دون أن تعلم» حسب قولها، مادة الملدونيوم التي حظرت مطلع عام 2016.

وحسمت بوشار مباراة حامية الوطيس استغرقت نحو ثلاث ساعات 7 - 5 و2 - 6 و6 - 4 بعد أسبوع من وصفها الروسية بـ«الغشاشة» واقتراح إيقافها عن اللعب مدى الحياة بدلاً من 15 شهراً.

وفي منافسات الدور الثاني، سقطت التشيكية كارولينا بليسكوفا المصنفة ثانية أمام اللاتفية أناستازيا سيفاستوفا 3 - 6 و3 - 6. واستفادت سيفاستوفا من قوة إرسالها وضعف إرسال منافستها، إذ تمكنت من كسره ثلاث مرات في سبعة أشواط متتالية بعد أن كانت متخلفة 2 - 3 في المجموعة إلى أن تقدمت 3 - صفر في الثانية، ثم احتاجت إلى كسر آخر لتنهيها كما الأولى 6 - 3.