«الطائرة».. خريطة طريق للمنتخبات حتى 2020

أسامة أحمد (دبي)

تكشف لجنة المنتخبات في مؤتمر صحفي، استراتيجية وبرامج المنتخبات حتى 2020، ضمن خطة اللجنة لأجل دفع مسيرة منتخباتنا الوطنية إلى الأمام، وإعادتها إلى الواجهة في ظل الاهتمام الكبير الذي تجده المنتخبات من رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد لتحقيق طموحاتها المطلوبة خلال المرحلة المقبلة التي تستحوذ على قدرٍ كبيرٍ من الأهمية وتقدير المسؤولية.

وأوضح عبد العزيز السلمان، نائب رئيس الاتحاد رئيس لجنة المنتخبات، أن اللجنة ستكشف خلال المؤتمر الصحفي المرتقب كل تفاصيل برامج المنتخبات حتى 2020، مشيراً إلى أن المصري شريف سويلم سيصل يوم الاثنين المقبل للتعاقد الرسمي مع الاتحاد لقيادة منتخبي الشباب والناشئين خلال المرحلة المقبلة.

وعن جديد منتخبات المناطق مواليد 2000 حتى 2003، أكد السلمان أن العمل في الأجهزة الفنية والإدارية، يسير وفق النهج المرسوم لأجل الوصول إلى الطموحات التي تنشدها لجنة المنتخبات، وتحقيق الأهداف المرجوة من تكوين منتخبات المناطق. وأشار إلى أن مدرب منتخبي الشباب والناشئين الجديد سيتابع خلال الأيام المقبلة مباريات المناطق من أجل الاطلاع على التجربة والوقوف على مستوى اللاعبين.

وكشف السلمان عن أن اتجاهاً قوياً برز في أروقة لجنة المنتخبات لأجل إقامة دوري لمنتخبات المناطق في الموسم الجديد بنظام الذهاب والإياب، متطلعاً إلى أن تعود التجربة من جديد إلى الصالات.