عوالم البيت العائم

عبد العزيز جاسم

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الدِّيك وسفينة نوح

يعود أول ظهور للسفينة في تاريخ الملاحة العربية، إلى عهد نوح عليه السلام، باعتباره أول من ركب البحر، وأوّل من رتّب أسبابه، وأوّل من صنع السفينة. وبما أن نوحاً، كما يشير الإخباريون العرب، يعتبر هو النسل التاسع فقط من ذريّة الإنسان التي تبدأ بآدم، وأنه الأب الثاني للجنس البشري، فإن ما يهمنا هنا هو ملامسة الأبعاد الأسطورية والرمزية التي حملتها سفينة نوح في قصة الطوفان الشهيرة.

فبعد أن كفر قوم نوح، عُبّاد الأصنام به وبدعوته، وبعد أن آذوه واستهزؤوا به وأعرضوا عنه؛ فإن نوحاً دعا ربّه بأن يحل بهم الدّمار وأن لا يبقي من ذريتهم أحداً. فاستجاب له الله، وحكم عليهم الهلاك بالطوفان، فأنجاه هو وقومه بأن أوحى إليه بصنع السفينة والسير بها بين جبال الأمواج العاتية. هذه هي قصة الطوفان بإيجاز شديد. ولكن لنعد لدلالات سفينة نوح، فهي تستحق منا وقفة خاصة.

يقول الثعلبي: