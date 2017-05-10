أبوظبي تحصد ذهبية فردي مسدس السيدات

العين(الاتحاد)

فازت آمنة حسن علي من شرطة أبوظبي بالمركز الأول في مسابقة المسدس لمسافة 25 متراً لفردي السيدات بعد أن جمعت 566 نقطة، وذلك ضمن منافسات اليوم الثالث لبطولة الشرطة للرماية الأولمبية في نسختها الثامنة التي كانت قد انطلقت الأحد الماضي على ميدان الرماية في نادي العين للفروسية والرماية والجولف، والتي تستمر فعالياتها حتى يوم غدٍ، وتشارك فيها تسعة فرق تمثل قيادات وإدارات الشرطة من مختلف إمارات الدولة، وتشتمل على سبع منافسات هي بندقية 50 متراً راقداً رجال، بندقية 50 متراً راقداً سيدات، مسدس 25 متراً رجال، مسدس 10 أمتار رجال، مسدس 10 أمتار سيدات مسدس 50 متراً رجال.

وجاءت منى إبراهيم محمد من شرطة دبي في المركز الثاني برصيد 558 نقطة، بينما احتلت ندى إبراهيم خليفة من شرطة دبي المركز الثالث بعد أن جمعت 555 نقطة.

حضر المنافسات العميد خالد علي شهيل نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الشرطة الرياضي راعي الحفل، والعقيد عارف علي الريس مدير إدارة اتحاد الشرطة الرياضي، والعقيد سعيد محمد الخاطري مدير منتخبات الرماية لشرطة دبي، والمقدم عبدالله عبدالرحمن الحميدي نائب مدير إدارة اتحاد الشرطة الرياضي.

وفي مسابقة مسدس 25 متراً لفرق السيدات، حققت شرطة دبي المركز الأول برصيد من النقاط بلغ 1113 نقطة، تلتها شرطة أبوظبي في مركز الوصيف برصيد 1107 نقاط، بينما احتلت شرطة الشارقة المرتبة الثالثة بعد أن جمعت 1044 نقطة.