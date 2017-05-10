المازمي يطارد الحلم بـ «باب الأمل»

علي معالي (دبي)

حقق مروان المازمي، لاعب نادي الشارقة ومنتخبنا الوطني، الكثير من طموحاته على المستويات المحلية والخليجية والعربية والآسيوية، ولا يزال يحلم في المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية، خصوصاً بعد دخول الكاراتيه للمرة الأولى عالم الأولمبياد المقبل.

في حواره مع «الاتحاد»، كشف مروان المازمي الكثير من الأمور التي تخص اللعبة، مشيداً في الوقت نفسه بما يقدمه الاتحاد برئاسة اللواء «م» ناصر الرزوقي، وأيضاً حالة الانتعاش التي تسود أجواء اللعبة بعد فتح باب الأمل في الأولمبياد، ولكنه في الوقت نفسه، أطلق تحذيراً مهماً بشأن احتكار مدربي بعض الأندية اللاعبين، وهو ما تظهر سلبياته على منتخبنا الوطني.

في البداية، قال المازمي: «هناك تحسن كبير في اللعبة من جميع النواحي بعد اختيار مجلس جديد، في ظل وجود لاعب سابق كان معنا وهو حميد شامس، حيث أصبح من وجهة نظري حلقة وصل مهمة، وقلب اللاعبين النابض في المجلس الجديد، لكونه لاعباً سابقاً ويعلم كل مشاكل وهموم اللاعبين، ويشعر بكل ما نعانيه، وهو صوتنا في المجلس الجديد».

وأضاف: «يقع على شامس دور مهم في الفترات المقبلة، خاصة أنه رئيس لجنة الحكام، وحالياً سيكون لدينا حكام مواطنون يخدمون اللعبة من النواحي كافة، ما يبشر بالخير في اللعبة، ووجود حكامنا معنا في البطولات الخارجية، نعتبره داعماً قوياً لنا في كل المشاركات».