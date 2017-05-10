«فتيات رأس الخيمة».. عنوان التميز والإبداع

سامي عبدالعظيم (رأس الخيمة)

يعتلي مركز فتيات رأس الخيمة التابع للهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، صدارة مراكز الشباب على مستوى الدولة في عدد المستفيدين من البرامج والأنشطة الرياضية والثقافية الذين يصل عددهن إلى 33 ألفاً، فيما يحتل المركز صدارة المسجلين أيضاً، والذي وصل إلى 1117 فتاة طبقاً لقوائم التسجيل المركز، وهو ما يضعه في مقدمة المراكز في كل الأنشطة والفعاليات الداخلية والخارجية.

ويقوم المركز بدور مهم ومؤثر في تقديم البرامج المجتمعية التي تساهم في تطوير المواهب النسائية وتعزيز دور المرأة في خدمة المجتمع ضمن الموجهات المقررة من إدارة الأنشطة الشبابية في الهيئة، بقناعة راسخة بأن المرأة الإماراتية التي تحظى بالدعم والرعاية والاهتمام من القيادة الرشيدة ، قادرة على أداء دورها الإيجابي الذي يعكس الصورة الحضارية عنها، ويقدمها إلى العالم في أجمل صورة من القيم والعادات والتقاليد الوطنية التي تعبر عن الهوية الإماراتية.

ويعد المركز مؤسسة تربوية واجتماعية حكومية مكملة للمؤسسة التربوية الأكاديمية، إذ يوفر للفتيات مكاناً مناسباً لممارسة الأنشطة والبرامج والفعاليات الرياضية والاجتماعية لاستثمار أوقات الفراغ والاستفادة من المعطيات الإيجابية، وذلك بعد تدشينه رسمياً في منتصف 2012.

وأشارت مروة سيف محمد، مديرة المركز إلى الدور الذي يقوم به المركز في توفير البيئة السليمة والمناخ الصحي للفتيات لتطوير المواهب وتنمية القدرات والتجاوب الإيجابي مع البرامج المثمرة والإيجابية خصوصاً «صيف بلادي» الذي يعد من أهم البرامج لأنه يعنى بترسيخ الهوية الوطنية من خلال استقطاب الشباب من الفئات العمرية المختلفة خلال الإجازة الصيفية لتوفير كل ما يمكن أن يؤدي لتنمية الشخصية الإماراتية القيادية، وغرس الولاء والحب والانتماء للوطن والقيادة الرشيدة.