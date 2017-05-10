الشطرنج تدخل مراكز التسوق!

دبي (الاتحاد)

عقدت لجنة التسويق في اتحاد الشطرنج، اجتماعها الأول برئاسة عبدالعزيز الخوري، نائب رئيس الاتحاد، رئيس اللجنة في مقر الاتحاد الجديد في منطقة مردف في دبي، بحضور مهدي عبدالرحيم الأمين العام المساعد، وعبدالله حسن الأميري، وعلياء الياسي، وسعود المرزوقي المدير التنفيذي للاتحاد، وذلك للبحث في إقامة بطولات في مراكز التسوق لزيادة الإقبال على اللعبة.

استهل عبدالعزيز الخوري الاجتماع بالترحيب بالأعضاء الجدد، واطلاعهم على حصيلة مبالغ التسويق والرعاية للاتحاد خلال الدورة الانتخابية الماضية، مؤكداً أهمية دعم المؤسسات الوطنية والقطاع الخاص بدعم الرياضة بشكل عام ولعبة الشطرنج بشكل خاص.

شهد الاجتماع، توزيع الحقائب الإدارية، وتم إسناد منصب نائب رئيس اللجنة إلى عبدالله حسن الأميري، وإسناد مهمة مقرر اللجنة إلى علياء الياسي، كما تضم اللجنة العضو رونكابيجي.

وأطلع مهدي عبدالرحيم أعضاء اللجنة على جدول النشاط الداخلي والخارجي للاتحاد، وأهم البطولات التي سيتم التركيز على التسويق لها مثل بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للرجال والسيدات، وبطولة العرب، وكذلك رعاية الفتى الذهبي الأستاذ الدولي الكبير سالم عبدالرحمن الذي يشارك في البطولات الخارجية، في مقدمتها بطولة العالم للجائزة الكبرى التي ستقام في العاصمة الروسية خلال الفترة من 11 إلى 22 مايو الجاري، كما يخوض الحلقة الثالثة في بطولة العالم للجائزة الكبرى في سويسرا خلال الفترة من 5- 16 يوليو المقبل.