اتحاد الجودو يدشن صالته في كأس رئيس الدولة

أبوظبي (الاتحاد)

أكمل اتحاد المصارعة والجودو إعادة تأهيل صالته الرئيسية في منطقة المشرف وفق مواصفات رياضية استثمارية وتسويقية بالتعاون مع شركة (تيتان)، على أن يتم تدشين الصالة بإقامة بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجودو يوم الجمعة 19 مايو الجاري.واعتمد محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اتحاد المصارعة والجودو، برنامج الحفل الختامي للموسم الرياضي للعبة الذي يقام بعد نهاية منافسات كأس صاحب السمو رئيس الدولة، والتي تقتصر المشاركة فيها على اللاعبين المواطنين، ويتم من خلالها اختيار اللاعبين للمنتخبات الوطنية العمرية المختلفة التي تنتظرها العديد من المشاركات الخارجية الإقليمية والدولية خلال فترة الصيف، وأبرزها بطولة العرب التي تنطلق في مدينة الإسكندرية 6 يوليو المقبل.

وقال محمد بن ثعلوب الدرعي: «حفل الجودو الختامي يشهد تكريم المتميزين من اللاعبين للحصول على جوائز أفضل لاعب وأفضل لاعب صاعد وأفضل مدرب، فضلاً عن تسليم درع التفوق العام لأبرز أندية الموسم، بجانب شهادات التقدير للحكام واللجان العاملة التي ساهمت في إنجاح الموسم، وفي مقدمة تلك اللجان لجنة الجودو في الاتحاد برئاسة محمد جاسم وفريق العمل المعاون ولجنتي الحكام والفنية».

وأضاف: «حرص الاتحاد خلال الموسم على التركيز على الكم، زيادة عدد اللاعبين المتميزين الموهوبين بالفطرة، مع الاستمرار في تنفيذ خطط الاتحاد لتوسيع قاعدة اللعبة وفتح قنوات جديدة من خلال الأندية والمراكز».

وثمن محمد بن ثعلوب الإنجازات التي حققها الاتحاد خلال مسيرته، حيث شهد على الصعيد المحلي، زيادة عدد الأندية الممارسة للجودو من نادٍ واحد يتمثل في نادي الخليج في خورفكان إلى 10 أندية منضوية تحت لواء الاتحاد وهي الجزيرة، الوحدة، بني ياس، العين، الظفرة، الفجيرة، كلباء، دبي، الشارقة والخليج، كما زاد عدد المراكز التي تمارس الجودو من 4 إلى ثمانية مراكز في مختلف إمارات الدولة.

وقال: «شهد الموسم اعتماد تسجيل اللاعبين والمدربين والحكام إلكترونياً بنظام شبكة المعلومات، وأصبح للاتحاد سجل كامل لجميع أعضاء الاتحاد بالتفصيل، مما ساعد على اعتماد إقامة 13 بطولة محلية على مستوى الدولة لجميع الفئات «الدوري - الكأس»، إلى جانب البطولات الأخرى المتمثلة في الأولمبياد المدرسي، ومهرجان اليوم الوطني والفعاليات الوطنية الأخرى».

وتابع: «عدد البطولات سابقاً لم يكن يتجاوز البطولتين أو الثلاث في الموسم، وشهد الموسم أيضاً اعتماد أجندة شملت جميع المناسبات والبطولات المحلية للجودو والمصارعة، كما تمت إعادة هيكلة الأجهزة الفنية وتوفير النفقات، كما تم تقليص عدد مدربي الجودو في الاتحاد من 20 مدرباً إلى 4 فقط، بتحويلهم على كادر الأندية».

يذكر أن اتحاد المصارعة والجودو حقق عدداً من الإنجازات الإدارية، مثل فوزه بجائزة الاتحاد الدولي للجودو كأفضل اتحاد متطور وحصول رئيس الاتحاد على لقب الشخصية الرياضية الأكثر تأثيراً في مجال تطوير اللعبة والارتقاء بها دولياً، كما فاز بجائزة أفضل اتحاد على مستوى الوطن العربي ، وفاز ناصر التميمي الأمين العام للاتحاد بجائزة الشيخ محمد بن راشد للإبداع الرياضي، وفاز الاتحاد بجائزة صاحب السمو رئيس الدولة للتفوق الرياضي للموسم الحادي عشر على التوالي، وإعادة انتخاب محمد جاسم أمين السر المساعد في عضوية الاتحاد العربي للجودو.

أما على صعيد الإنجازات الخارجية فقد حقق الاتحاد الفوز بالميدالية البرونزية في أولمبياد ريو دي جانيرو كأفضل إنجاز للرياضة الإماراتية فيه، وتحقيق العديد من الميداليات الملونة في بطولات العالم والجراند سلام والجراند بري لفئة الرجال، والفوز بأول ميدالية ذهبية آسيوية للناشئين في بطولة آسيا التي أقيمت في مكاو، والفوز بالمركز الأول خليجياً والحصول على ذهبية بطولة مجلس التعاون الخليجي للمرة الأولى في تاريخ الاتحاد.