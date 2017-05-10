«أبوظبي للشراع» يخوض تحدي بطولة المغرب

أبوظبي (الاتحاد)
يشارك فريق مدرسة الشراع الحديث في نادي أبوظبي للشراع واليخوت في الدورة الثالثة للسباق الدولي للشراع الحديث، والتي انطلقت أمس، وتستمر حتى الثاني عشر من مايو على شواطئ مدينة أغادير المطلة على المحيط الأطلسي، وبمشاركة وحضور البحارة والمتسابقين من تسع دول أوروبية وآسيوية وأفريقية، إلى جانب المشاركة الإماراتية.
وتعد هذه البطولة من التحديات المصنفة رسمياً تحت اسم الاتحاد الدولي للشراع، وإشراف وتنظيم الاتحاد الملكي المغربي للشراع برئاسة أحمد بن ودان.
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ويشارك فريق المدرسة على فئة الأوبتيمست، وبحضور كل من عبدالعزيز عبد الله الحمادي، واليازية إبراهيم المنصوري، وسلامة محمد البشر، وضحى محمد البشر، وكان الإعداد والتجهيز قد رافق الفريق في الأسابيع الأخيرة في أبوظبي تحت الإشراف الإداري للمدربة إيمان أنيسة، ومتابعة خولة الحمادي.
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وقال: «نعول كثيراً على المجموعة الحالية من البحارة والمتسابقين لكي نحقق من خلالهم الألقاب والإنجازات في الفترة القادمة»، مشيراً إلى أن بطولة المغرب هي مرحلة مهمة جداً من ناحية رفع المستوى الفني للمتسابقين، وأيضاً دخولهم في منافسة مع مختلف مدارس الشراع والبحارة من الفرق والمنتخبات الأخرى.
وعبر الرميثي عن أمله في أن يتمكن أبناء الإمارات من تحقيق المنصات والمراكز الأولى في المنافسة والعودة بإنجازات جديدة لهم عبر هذه البطولة.