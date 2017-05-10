إطلاق اسم أبوظبي على «جينيس» الفرنسية في «دوفيل»

أبوظبي (الاتحاد)
كشفت اللجنة المشرفة على سلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة عن إطلاق اسم أبوظبي على سباقات جينيس الفرنسية التي ستقام لمسافة 1000 متر للمهرات و2000 متر للمهور، والمقررة الأحد المقبل في مضمار دوفيل العريق، في سابقة تاريخية هي الأولى من نوعها على مدار 135 عاماً.
وتقدم مطر اليبهوني عضو المجلس الوطني الاتحادي عضو مجلس إدارة مجلس أبوظبي الرياضي رئيس اللجنة المشرفة على سلسلة السباقات، بأسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، لدعمه السخي إعلاء شأن الخيل العربي الأصيل، مشيداً بالدعم المتواصل لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، لمسيرة تقدم ونهضة الخيل العربي الأصيل، بما يتماشى مع النهج الذي أرسى قواعده المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، واهتمامه الكبير بالحفاظ على مكانة الخيل العربي الأصيل في كل المضامير العالمية .
|
وأشار إلى أن التطور الذي يسير فيه كأس رئيس الدولة من عام إلى آخر كحدث متميز وفريد من نوعه، أصبح يجسد صورة حقيقية لمظاهر النهضة التنموية الشاملة التي تعيشها الدولة وإمارة أبوظبي، والتي جعلتها تتبوأ مواقع الصدارة والريادة في مجال سباقات الخيول العربية الأصيلة.
|