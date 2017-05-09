احذري.. الهاتف الذكي يؤثر على نطق طفلك

الاتحاد نت

تحذيرات جديدة أطلقها باحثون كنديون بشأن المخاطر التي ينطوي عليها إفساح المجال أمام الأطفال لاستخدام الهواتف الذكية في مرحلة الطفولة المبكرة.

فبحسب دراسة جديدة أجراها أطباء في مستشفى كندي للأطفال، تبين أن الصغار الذين يستخدمون هذه الهواتف لفترات طويلة يعانون من صعوباتٍ في التحدث من قبيل التأخر في النطق، مُقارنةً بنظرائهم ممن لا يُسمح لهم بالتعامل مع مثل هذه الأجهزة بالقدر نفسه.

وشملت الدراسة نحو 900 طفل تتراوح أعمارهم بين ستة أشهر وعامين. وأشارت إلى أن كل 30 دقيقة يكرسها الطفل لاستخدام الهاتف الذكي تزيد فرص معاناته من مشكلات في النطق بنسبة 49%.

ولكن الباحثين، الذين أجروا الدراسة، أشاروا إلى أنها لم تكشف عن تضرر المهارات الاتصالية الأخرى لدى الأطفال - مثل إصدار الإيماءات واستخدام لغة الجسد - بالتعامل مع الهواتف الذكية.

وتعليقاً على هذه النتائج، قالت د. جيني راديسكي الأستاذ المساعد في جامعة ميشيغان الأميركية إن الدراسة تشير إلى إمكانية ألا يفيد اللجوء إلى التطبيقات المثبتة على الهواتف الذكية في معالجة مشكلات النطق لدى الأطفال.

وأشارت راديسكي إلى أنه من المستحسن منع الصغار، الذين تقل أعمارهم عن عامٍ ونصف العام، من التعامل مع أي أجهزة إلكترونية. وحثت الآباء والأمهات على أن ينخرطوا بدلاً من ذلك - وبشكل مباشر - في التعامل مع أطفالهم في هذه المرحلة السنية.

وبحسب مجلة «تايم» الأميركية، تفيد الدراسات -التي جرت مؤخراً في هذا الشأن- بأن الأطفال في سن صغيرة مثل هذه، لا يستطيعون التفرقة بين العالم ثنائي الأبعاد الذي يشاهدونه على شاشات الوسائط الإلكترونية، وبين العالم ثلاثي الأبعاد الذي يحيط بهم.