«الاتحادية العليا» تؤيد السجن المؤبد لإماراتي التحق بتنظيم إرهابي

علي العمودي (أبوظبي)

أيدت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا حكم السجن المؤبد بحق س.ح.ص.م.ا( إماراتي الجنسية 29 عاما)، ورفضت الطعن المقدم منه في الحكم الصادر بحقه من محكمة أستئناف أبوظبي الاتحادية، كما ألزمته بدفع المصاريف.

وقررت خلال جلستها أمس برئاسة المستشار فلاح الهاجري حجز قضيتين أمنيتين للحكم فيهما في جلستها المقبلة بتاريخ 22 مايو الجاري.

وكانت محكمة أستئناف أبوظبي الاتحادية، قد حكمت في 22 فبراير الماضي على س.ح.ص.م.ا بالسجن المؤبد بعد إدانته بالانضمام لتنظيم إرهابي والقتال في صفوفه بسوريا بناء على أمر الإحالة المقدم من نيابة أمن الدولة الذي تتهمه فيه بأنه وبتاريخ سابق على 22-7-2015 شارك مع تنظيم إرهابي (جبهة أحرار الشام) في سوريا والتي تتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضها ، وشارك معها في عملها القتالي.

وكان المحامي عبدالقادر الهيثمي قد ترافع عن المدان في جلسة سابقة ودفع ببطلان الاتهام له كون التنظيم لم يكن قد ادرج في وقت التحاق المتهم به ضمن قائمة مجلس الوزراء الموقر للتنظيمات الإرهابية، وطالب ببراءة مؤكله.