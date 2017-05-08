مخاوف من غرق 230 مهاجراً في البحر المتوسط

طرابلس (وكالات)

أفادت شهادات ناجين بأن هناك مخاوف من مقتل أكثر من 230 مهاجراً في البحر المتوسط مطلع الأسبوع ، في وقت جرفت المياه عدة جثث على شاطئ ليبي بينها جثة رضيع.

وقال خفر السواحل الإيطالي والليبي، إن نحو 7500 شخص جرى إنقاذهم قبالة الساحل الليبي منذ يوم الخميس. وقالت مجموعتان من الناجين للمنظمات، إن مئات غرقوا عندما فرغ الهواء من زوارقهم المطاطية قبل وصول المنقذين.

وأعلن مسؤول في الهلال الأحمر الليبي، العثور على جثث عشر نساء وطفل على أحد شواطئ الزاوية التي تبعد 50 كلم غرب طرابلس دون تفاصيل إضافية. ولم يعرف ما إذا كان هؤلاء يستقلون زورقاً غرق مؤخرا قبالة الزاوية. وأوضح المتحدث باسم البحرية الليبية أيوب القاسم أمس، أن سبعة مهاجرين كانوا يستقلون الزورق المذكور هم امرأة وستة رجال تم إنقاذهم أمس الأول.

وقال ناجون وصلوا إلى صقلية أمس الأول لخفر السواحل الإيطالي، إن هناك مخاوف من مقتل أكثر من 60 شخصاً، وجرى انتشال ثلاث جثث. وأضافوا أن الزورق غادر ليبيا حاملاً نحو 120 شخصاً.

ومن ناحية أخرى، انتشل خفر السواحل الليبي سبعة ناجين في مطلع الأسبوع قالوا إنهم كانوا على متن زورق مكدس بنحو 170 مهاجراً. وأكدت منظمة (انترناشيونال مديكال كوربس) التي تقدم الرعاية الصحية للناجين رواياتهم.