ميانمار تغلق مدرستين للمسلمين

يانجون (د ب أ)

طالبت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أمس السلطات في ميانمار بإعادة افتتاح مدرستين للمسلمين في يانجون العاصمة الاقتصادية للبلاد، كانت قد أغلقتهما السلطات على ما يبدو بعد ضغوط من قوميين بوذيين متطرفين. وذكرت المنظمة أن المدرستين أغلقتا في نهاية مارس بعدما قال بوذيون إنهما انتهكتا اتفاقا بعدم إقامة صلوات فيهما. ونقلت المنظمة عن فيل روبرتسون نائب مدير قسم آسيا فيها القول، إن «استسلام المسؤولين المحليين في بورما، لمطالب الغوغاء لإغلاق مدرستين مسلمتين، هو أحدث فشل حكومي لحماية الأقليات الدينية».

وطالبت الحكومة بإلغاء هذا الإغلاق على الفور، وإلغاء القيود على ممارسة الشعائر الدينية للأقليات، ومحاكمة القوميين المتطرفين من البوذيين الذين ينتهكون القانون باسم الدين.