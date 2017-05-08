196 دولة تبحث في بون تطبيق اتفاق باريس

بون (أ ف ب)

بعد ستة أشهر على انتخاب دونالد ترامب الذي هدد بسحب بلاده من اتفاقية باريس لمكافحة التغير المناخي، باشرت وفود 196 دولة أمس في بون مناقشات تطبيق هذا الاتفاق للحد من احترار الكرة الأرضية.

وقال وزير البيئة في المالديف طارق إبراهيم عشية استئناف المفاوضات، إن «هذا الاتفاق الدولي هو الأمل الأخير لبقاء الدول-الجزر الصغيرة» المهددة بالغرق من ارتفاع منسوب البحار، في تصريح يعكس القلق الشديد في الدول الأكثر عرضة لآثار التغير المناخي، والذي تعزز مع وصول رئيس أميركي يشكك في صحة هذه الظاهرة.

وينص اتفاق باريس المبرم في كانون الأول 2015 على العمل لحصر متوسط احترار الأرض «دون درجتين مئويتين بكثير»، في نسبة ما زالت كفيلة بإثارة اختلالات واسعة النطاق، و«إن أمكن بدرجة مئوية ونصف الدرجة»، فقط مقارنة بالمستويات السابقة للحقبة الصناعية، غير أن الالتزامات المقطوعة حتى الآن ستجيز ارتفاعاً من 3 درجات لمتوسط الحرارة.

وأمس، تزامن انطلاق الاجتماعات التقنية حول قواعد تطبيق الاتفاق مع سريان التكهنات في أروقة مركز المؤتمرات الدولية في بون بشأن انسحاب الأميركيين أو بقائهم ضمن الاتفاقية.