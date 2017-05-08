مانيلا (أ ف ب)

أطلقت الولايات المتحدة والفلبين تدريباتهما العسكرية السنوية المشتركة أمس، بجنود أقل من العدد المعتاد، ما يعكس سياسة الرئيس رودريجو دوتيرتي في التحول من علاقة التحالف الطويلة الأمد مع واشنطن، نحو الصين وروسيا.

وسعى دوتيرتي خلال الأشهر العشرة التي قضاها في سدة الرئاسة إلى تخفيف العلاقات مع الولايات المتحدة، القوة الاستعمارية السابقة لبلاده والمرتبطة معها بمعاهدة دفاعية مشتركة، معتبراً أن دور واشنطن كقوة دولية كبرى يدأ يتلاشى. وستضم التمارين العسكرية التي تدعى «باليكاتان»، وتستمر 12 يوماً من تاريخ انطلاقها الاثنين، أقل من نصف عدد الجنود الذين شاركوا العام 2015 في عهد سلف دوتيرتي، بينينيو اكينو الموالي للولايات المتحدة.