100 درهم غرامة إضافية عن كل 10 كم زيادة عن السرعة المحددة بالطرق

تحرير الأمير (دبي)

أكد العميد سيف مهير المزروعي مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، صحة ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن توقيع غرامة 100 درهم إضافية عن كل 10 كم زيادة في السرعة المسموح بها بحسب اللوائح والقوانين. وأوضح أن هذه الغرامة ليست جديدة، إذ إنها مطبقة من عام 2008 بعد إصدار قانون لائحة المخالفات المرورية والتي تحتوي على 147 مادة بشأن المخالفات، إلا أنه لم يسبق الإعلان عنها أو تسليط الضوء على الموضوع من قبل حتى تمت إثارته بقوة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف لـ «الاتحاد» أنه إذا كانت السرعة المحددة على الطريق 100 كيلومتر في الساعة في حين زاد قائد سيارة سرعتها إلى 160 كيلومتراً في الساعة، فإنه يترتب على ذلك 12 نقطة مرورية وغرامة 1000 درهم قيمة المخالفة، وأشار إلى أنه يتم حجز المركبة في بعض الحالات. وعلى صعيد متصل، حذرت شرطة دبي المواطنين والمقيمين والزوار في الإمارة مستخدمي الطرق ومحبي الرحلات البرية والبحرية من تقلبات الطقس المفاجئة مع بدء تأثير العاصفة الرملية على مختلف مناطق الدولة والدول المجاورة، بحسب توقعات الأرصاد الجوية.

وناشدت شرطة دبي مرتادي الطرق ومستخدمي البحر والمناطق البرية، ضرورة متابعة نشرة الأحوال الجوية بصفة مستمرة لمعرفة حالة الطقس ونسبة ارتفاع مستوى البحر والأمواج، مشددة على ضرورة توخي الحيطة والحذر، فضلاً عن تجنب ارتياد البحر بغرض السباحة أو الصيد أو الرحلات. ودعا العميد سيف المزروعي إلى الاتصال بهاتف النجدة على الرقم 999 في جميع الحالات الطارئة التي تستدعي سرعة انتقال الدوريات المرورية وفرق الإنقاذ وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ. وأضاف أن نسبة الحوادث المرورية التي تقع أثناء الضباب والأمطار تكون خطيرة، عازياً سبب الحوادث إلى عدم ترك المسافة الكافية بين المركبات، وعدم قدرة سائق المركبة السيطرة عليها أثناء الضباب أو الرياح المحملة بالغبار والأتربة.