ماكرون يبدأ تشكيل حكومته وعينه على أغلبية برلمانية

باريس (وكالات)

بعد فوز رحبت به أوروبا، خطا الوسطي ايمانويل ماكرون أمس خطواته الأولى كرئيس فرنسي منتخب استعداداً لمعركة انتخابات تشريعية مصيرية في بلاد منقسمة. وقبل أن يتسلم سلطاته الأحد القادم، شارك أصغر رئيس في فرنسا (39 عاما) وأحد أصغر القادة سناً في العالم، أمس إلى جانب الرئيس الاشتراكي المنتهية ولايته فرنسوا أولاند في إحياء ذكرى انتصار الثامن من مايو 1945.

وقال أولاند الذي ينهي ولاية من خمسة أعوام تراجعت فيها شعبيته في شكل قياسي، إنه يشعر «بتأثر بالغ» مع استعداده لتسليم السلطة لماكرون الذي يتزعم حركة «إلى الأمام» التي أوصلته إلى الحكم.

وقد أقر ماكرون الذي حصل على 66,1% من الأصوات، وبات يريد جمع «التقدميين الجمهوريين»، أمس الأول، بأنه لم يتلق «شيكاً على بياض» من الناخبين بعد انتخابات تميزت بامتناع قياسي عن التصويت ونتيجة تاريخية لليمين المتطرف (33,9%).

وتنتظر ملفات كبيرة ايمانويل ماكرون الذي دخل السياسة في 2012 بعدما كان مسؤولا في مصرف للأعمال: التصدي للبطالة المزمنة (10%) ومواجهة التهديد الكبير للإرهاب وإنعاش أوروبا.