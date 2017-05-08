الحرب تشرّد مليوني طفل داخل جنوب السودان وخارجه

نيروبي (أ ف ب)

أعلنت وكالات تابعة للأمم المتحدة، أمس، أن الحرب الأهلية في جنوب السودان أجبرت أكثر من مليون طفل على الفرار إلى الخارج، فيما نزح 1.4 مليون طفل آخر في داخل هذا البلد.

ويشكل الأطفال 62% من اللاجئين الجنوب سودانيين، البالغ عددهم 1.8 مليون الذين استقروا في مخيمات للاجئين في إثيوبيا وكينيا وأوغندا المجاورة منذ اندلاع النزاع في نهاية 2013، بحسب بيان مشترك لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) ومفوضية الأمم المتحدة العليا للاجئين. كما يقيم 1,4 مليون طفل في مخيمات للنازحين داخل جنوب السودان.

وقالت مديرة اليونيسف في شرق وجنوب إفريقيا، ليلى باكالا، «إن مستقبل جيل كامل على المحك».

وأضافت «الواقع المروع هو اضطرار طفل من خمسة تقريباً في جنوب السودان إلى مغادرة منزلهم، وهو يعكس مدى التدمير الذي يلحقه النزاع بالفئات الأكثر ضعفاً في هذا البلد». وبعد عامين ونصف على استقلال جنوب السودان عن السودان في يوليو 2011، غرق البلد الحديث النشأة في 2013 في حرب أهلية، وأوقعت عشرات آلاف القتلى.

وتطال المجاعة الناجمة مباشرة عن النزاع أكثر من 100 ألف شخص في عدد من مناطق البلد، وتهدد مليوناً غيرهم.