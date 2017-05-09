مؤتمر دولي بفرنسا يضع أسس تطوير تعليم العربية للناطقين بغيرها

ليل (فرنسا) (الاتحاد)

تحت رعاية البرلمان الاوروبي، انعقد يومي السبت والأحد الماضيين، المؤتمر الدولي الحادي عشر لمعهد ابن سينا للدراسات الإنسانية بمدينة ليل الفرنسية، بعنوان (تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها في الوسائط الإلكترونية) بالشراكة مع الجامعة الإلكترونية واتحاد الإذاعات الإسلامية، وبحضور ما يقرب من 140 باحثاً متخصصين في مجال تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها من عدة دول مختلفة.

وشاركت في فعاليات المؤتمر عدد من المنظمات والمؤسسات والهيئات التي تهتم بمجالات اللغة العربية للناطقين بغيرها في العالم الإسلامي والعربي والغربي والأوروبي، منها رابطة الجامعات الاسلامية وجامعات من الإمارات العربية المتحدة والسعودية ومصر ولبنان والأردن وفلسطين وباكستان وسوريا وسلطنة عمان واليمن وقطر والعراق والسودان والجزائر والمغرب وموريتانيا وتونس والبوسنة ومقدونيا وأميركا وبلجيكا والسويد وفرنسا وبريطانيا وهولندا وإيطاليا.

وتمثل الهدف من إقامة هذا المحفل العلمي في رصد الخبرات والجهود المبذولة في تفعيل الوسائط الإلكترونية في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، وتحديد المشكلات التي تواجه معلمي اللغة العربية ومتعلميها في استخدام الوسائط الإلكترونية، وتقديم حلول واقعية وممكنة لتلك المشكلات، والاطلاع على مستجدات الوسائط الإلكترونية المعتمدة في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها بغرض تقويمها وتطويرها وتعميم الإفادة منها، والاطلاع على مستجدات الوسائط الإلكترونية المبتكرة في تعليم اللغات الأجنبية للناطقين بغيرها بغرض الإفادة منها، الى جانب مناقشة احتياجات معلمي اللغة ومتعلّميها من الوسائط الإلكترونية، والاتجاهات الحديثة لتوظيف الوسائط الإلكترونية في تعليم اللغات وتطبيقاتها على اللغة العربية للناطقين بغيرها، إضافة إلى التخطيط المدروس لكيفية استخدام الوسائط الإلكترونية في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها.

وبعد مناقشة عدة محاور، خلص المشاركون في المؤتمر إلى توصيات أهمها التأكيد على أهمية استثمار الوسائط الإلكترونية الحديثة في تعلم اللغة العربية وتعليمها للناطقين بغيرها بوصفها منصّاتٍ تعليميةٍ مبتكرة وتضمينها في المناهج الدراسية، والدعوة إلى إنشاء مركز علمي يعنى بالوسائط الإلكترونية والكيفيات العملية الإبداعية في توظيفها في تعلّم اللغة العربية وتعليمها للناطقين بغيرها، وضرورة التنسيق بين الجهات والمراكز والمؤسسات المهتمة بتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها من أجل تطوير استخدام الوسائط الإلكترونية في تعلّم اللغة العربية وتعليمها للناطقين بغيرها وقياس مخرجاتها، بالإضافة إلى الاهتمام بعقد دورات تدريبية لمعلمي اللغة العربية للناطقين بغيرها من أجل تطوير أدائهم ومهاراتهم واستراتيجياتهم في استخدام التطبيقات الحديثة واستثمارها في العملية التعليمية، وتشجيع المبادرات والتجارب المتميزة المهتمة بتطوير استخدام الوسائط الإلكترونية في تعلّم اللغة العربية وتعليمها للناطقين بغيرها، والتأكيد على أهمية الإفادة من التجارب والخبرات الدولية الناجحة في تعليم اللغات الأخرى عبر الوسائط الإلكترونية وتوظيفها في تعلّم اللغة العربية وتعليمها للناطقين بغيرها.

وأوصى المشاركون بدعوة المانحين ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الربحية وغير الربحية إلى تمويل المشروعات والبرامج الإلكترونية في تعلّم اللغة العربية وتعليمها للناطقين بغيرها والاستثمار فيها، وإنشاء وقف خاص لدعم تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها ونشرها، وتفعيل التقنيات الحديثة وتوظيفها في مجال قياس الكفاءة اللغوية وتطوير أساليبها، والتوصية بأن يكون موضوع المؤتمر السنوي الثاني عشر لمعهد ابن سينا للعلوم الإنسانية في العام القادم حول الاختبارات المعيارية للغة العربية.