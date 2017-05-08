مقتل 8 إرهابيين برصاص الأمن جنوب مصر

القاهرة (وكالات)

أكدت مصادر أمنية، مقتل 8 من العناصر الإرهابية التكفيرية في تبادل لإطلاق النار مع الأجهزة الأمنية أثناء القبض عليهم بطريق سفاجا سوهاج بجنوب مصر. وأشارت المصادر الأمنية، في تصريحات صحفية أمس إلى أن معلومات وردت إلى ضباط قطاع الأمن الوطني، أكدتها التحريات السرية، مفادها اختباء عدد من العناصر الإرهابية داخل أحد الأوكار بطريق سفاجا سوهاج، في صعيد مصر.

وأوضحت المصادر الأمنية، أنه عقب تقنين الإجراءات الأمنية اللازمة، توجهت مأمورية من ضباط قطاع الأمن الوطني، بالاشتراك مع قطاعي الأمن العام، والأمن المركزي إلى الوكر المشار إليه لضبطهم، وحال اقتراب القوات، بادرت العناصر الإرهابية بإطلاق النار على القوات، ما اضطرها إلى مبادلتهم إطلاق النار.

وأسفر تبادل إطلاق النار عن مقتل ثمانية من العناصر الإرهابية التكفيرية، وضبط بحوزتهم كمية من الأسلحة النارية والذخائر.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية كافة اللازمة حيال الواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وفي تطور آخر، أعلن الجيش المصري عن ضبط 22 مشتبهاً بهم في تنفيذ عمليات إرهابية بشمال سيناء (شرقي البلاد). وأكد المتحدث باسم القوات المسلحة، العقيد تامر الرفاعي أمس، أن قوات إنفاذ القانون بالجيش الثاني الميداني تمكنت من اكتشاف وتدمير جسم نفق رئيس بعمق 10 أمتار مبطن بالخشب على الشريط الحدودي جنوب مدينة رفح.

وأضاف العقيد تامر الرفاعي، في بيان له، «عثر بداخل النفق على كابلات كهرباء واتصالات وماسورة أكسجين وسماعات، كما تم اكتشاف وتدمير وكر تابع للعناصر التكفيرية بجوار فتحة النفق». وتابع المتحدث العسكري المصري، أنه «تم ضبط 22 فرداً من المشتبه بهم في تنفيذ عمليات إرهابية بشمال سيناء، وجارِ التحقيق معهم بواسطة الجهات المعنية».

ونشر المتحدث العسكري للقوات المسلحة، بيانا حول مواصلة قوات إنفاذ القانون بالجيش الثاني الميداني ملاحقة العناصر التكفيرية بشمال سيناء وقطع طرق الإمداد عنهم.

وجاء في البيان: «استمراراً لجهود القوات المسلحة في دهم وتمشيط البؤر الإرهابية وقطع طرق الإمداد عنهم بشمال سيناء، تمكنت قوات إنفاذ القانون بالجيش الثاني الميداني من اكتشاف وتدمير جسم نفق رئيس بعمق (10) أمتار مبطنة بالخشب على الشريط الحدودي جنوب مدينة رفح، وعثر بداخله على (كابلات كهرباء /‏‏‏ اتصالات - ماسورة أكسجين - سماعات) مع اكتشاف وتدمير وكر تابع للعناصر التكفيرية بجوار فتحة النفق».