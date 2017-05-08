الأردن: مستعدون لفتح معبر طريبيل مع العراق

عمان (د ب أ)

صرح مصدر أردني مسؤول أن المملكة مستعدة لإعادة فتح معبر طريبيل مع العراق.

ونقلت صحيفة «الغد» الأردنية عن المصدر أن «الأردن مستعد لإعادة فتح معبر طريبيل، بينما السلطات العراقية ما زالت تبحث في سبل تأمين الطريق الدولي المؤدي إلى المعبر في الجانب العراقي».

وأوضح المصدر: «لغاية الآن لم يتم الإعلان من الجانب العراقي بشكل رسمي عن الآلية التي سيتم اتباعها لتوفير الحماية للمعبر الحدودي طريبيل والطريق المؤدي إليه».

وكانت صحيفة «المدى» العراقية ذكرت أن من «المقرر أن تترك الحكومة العراقية مهمة تأمين الطريق الدولي، الممتد من الحدود الأردنية حتى العاصمة بغداد، إلى شركة أمنية أميركية». وقالت الصحيفة، إن رئيس اللجنة الأمنية في الأنبار راجع العيساوي توقع أن يبدأ عمل الشركة في غضون الشهرين المقبلين. وستستخدم الشركة أجهزة متطورة لكشف المتفجرات، وتنصب كاميرات دقيقة لمراقبة الطريق.

ويعتبر منفذ طريبيل، في محافظة الأنبار العراقية، المعبر الوحيد الذي يربط حركة تدفق البضائع التجارية بين البلدين، فيما تتوافر منافذ أخرى، لكنها ليست مخصصة للعمليات التجارية.