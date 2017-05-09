القوات العراقية تواصل تقدمها في الأحياء الغربية للموصل

سرمد الطويل، وكالات (بغداد)

واصلت القوات العراقية توغلها في الجانب الغربي لمدينة الموصل من المحور الشمالي، حيث سيطرت على حي «الهرمات الأولى» واقتحمت منطقة صناعة في وادي عكاب في الجانب الغربي، فيما قتل 17 مسلحاً من تنظيم «داعش» الإرهابي.

وأفاد العميد شكر النعيمي آمر اللواء 73 أن الجيش استعاد السيطرة على حي الهرمات الأولى شمال غرب الموصل وصولاً إلى الوادي الذي يفصلها عن الهرمات الثانية الذي ما زال تحت سيطرة «داعش».

وقال النقيب في الجيش العراقي جبار حسن، إن «قوات مكافحة الإرهاب اقتحمت تحت غطاء جوي للطيران العراقي والتحالف الدولي منطقة صناعة وادي عكاب في الجانب الغربي للموصل»، موضحاً أنها استطاعت تدمير تحصينات داعش في محيط المنطقة والسيطرة على الطريق الرئيسي الذي يعد أحد مداخل المنطقة».

بدوره، أعلن القائد في جهاز مكافحة الإرهاب اللواء الركن معن السعدي أمس، بدء معارك تحرير أحياء جديدة في مدينة الموصل من سيطرة تنظيم «داعش».