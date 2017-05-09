القوات العراقية تواصل تقدمها في الأحياء الغربية للموصل

سرمد الطويل، وكالات (بغداد)
واصلت القوات العراقية توغلها في الجانب الغربي لمدينة الموصل من المحور الشمالي، حيث سيطرت على حي «الهرمات الأولى» واقتحمت منطقة صناعة في وادي عكاب في الجانب الغربي، فيما قتل 17 مسلحاً من تنظيم «داعش» الإرهابي.
وأفاد العميد شكر النعيمي آمر اللواء 73 أن الجيش استعاد السيطرة على حي الهرمات الأولى شمال غرب الموصل وصولاً إلى الوادي الذي يفصلها عن الهرمات الثانية الذي ما زال تحت سيطرة «داعش».
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بدوره، أعلن القائد في جهاز مكافحة الإرهاب اللواء الركن معن السعدي أمس، بدء معارك تحرير أحياء جديدة في مدينة الموصل من سيطرة تنظيم «داعش».
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